ПУМБ запускает лизинг для ФЛП — Finance.ua
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ПУМБ запускает лизинг для ФЛП

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ПУМБ запускает лизинг для ФЛП
ПУМБ запускает лизинг для ФЛП
ПУМБ Лизинг, как один из лидеров рынка среди украинских банков, предлагает физическим лицам-предпринимателям оформить финансовый лизинг.
Новый продукт ПУМБ Лизинг для физлиц-предпринимателей позволяет за несколько простых шагов получить в пользование авто: и для личных нужд, и для развития бизнеса.
«Мы предлагаем как новые, так и подержанные, легковые или грузовые автомобили, а также прицепы или другую технику от ведущих мировых производителей и их дилеров в Украине. — отмечает Лилия Жолкевская, руководитель центра продаж ПУМБ Лизинг. — Для предпринимателя стать владельцем авто и начать пользоваться им уже сейчас — удобно и доступно. Ведь процесс получения авто в лизинг у нас организован очень просто. Достаточно определиться с маркой и моделью авто, а все остальное выполнят специалисты ПУМБ Лизинг и сопроводят сделку максимально быстро и профессионально. Таким образом, предпринимателям остается только сосредоточиться на развитии собственного дела и его эффективности».
Условия финансового лизинга ПУМБ для ФЛП:
  • Сумма финансирования — от 250 тыс. грн до 5 млн грн
  • Ставки финансирования в гривне на легковые авто — от 0,01% при первоначальном взносе от 70%
  • Аванс от 0%, если стоимость нового авто составляет до 2 млн грн
  • Срок финансирования — от 1 до 5 лет
Преимущества лизинга для ФЛП от ПУМБ
  • Минимальный пакет документов
  • Принятие решения за 1 день
  • Ведущие бренды, представленные в Украине
  • Партнерские программы с ведущими мировыми производителями и дилерами
  • Гибкий подход к клиентам по возможности выбора графика в соответствии с сезонностью
  • Без дополнительных и скрытых платежей заключается только один договор финансового лизинга, остальное сделает банк (Страхование КАСКО и ОСАГО на весь срок лизинга, регистрация предмета лизинга, уплата налогов и сборов, укомплектование системами мониторинга GPS, администрирование страховых случаев.
  • Профессиональное консультирование 24/7
ПУМБ Лизинг открывает новые возможности для малых предпринимателей, работающих в сфере перевозок, также это могут быть разного рода салоны или сервисы или небольшие производства, а также IT или предприниматели из сферы HoReCa.
Предприниматель может оформить автомобиль в лизинг онлайн. Оставить заявку можно здесь.
АО «ПУМБ». Государственная регистрация банков № 73 от 23.12.1991 г. Банковская лицензия НБУ № 8 от 06.10.2011 г.
По материалам:
ПУМБ
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