ПУМБ выдал кредиты ФЛП на сумму более 450 млн грн — Finance.ua

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ПУМБ выдал кредиты ФЛП на сумму более 450 млн грн

Кредит&Депозит
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ПУМБ выдал кредиты ФЛП на сумму более 450 млн грн
ПУМБ выдал кредиты ФЛП на сумму более 450 млн грн
Сумма выданных кредитов Первого Украинского Международного Банка (ПУМБ) в рамках онлайн-займа «всеБІЗНЕС» превысила отметку в 450 млн грн.
«всеБІЗНЕС» — относительно новый кредит в банке, созданный специально для ФЛП, оформив который владелец бизнеса может получить до 750 тыс. грн. на развитие своего дела.
ПУМБ позаботился о том, чтобы кредит учитывал основной запрос предпринимателей на удобство и мобильность, поэтому подать заявку и получить средства можно полностью дистанционно, не тратя время на посещение отделений.
Сегодня не каждый микро-бизнес способен преодолевать вызовы, возникающие в повседневной бизнес-деятельности, за счет собственных оборотных средств. Кредитные деньги помогают легко и своевременно не только рассчитываться с поставщиками, расширять ассортимент товаров или покупать оборудование, но и открывать новые направления.
Другим преимуществом онлайн-кредита является то, что рассчитывать на дополнительное финансирование в ПУМБ могут не только предприниматели со стажем, но и даже те, которые недавно начали свой бизнес.
Напомним, кредитование микро-сегмента банк начал прошлой осенью. Сегодня «всеБІЗНЕС» самый востребованный кредит среди клиентов ФЛП: им воспользовались почти три тысячи украинских предпринимателей.
По материалам:
ПУМБ
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