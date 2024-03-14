ПУМБ выдал ФЛП кредиты на сумму более 700 млн грн — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ ПУМБ выдал ФЛП кредиты на сумму более 700 млн грн Сегодня 10:10

ПУМБ выдал ФЛП кредиты на сумму более 700 млн грн

Сумма выданных кредитов в рамках онлайн-займа «всеБІЗНЕС» превысила отметку в 700 млн грн. и помогла почти трём тысячам предпринимателей в их повседневной деловой деятельности.

Кредит «всеБІЗНЕС» предназначен специально для ФЛП, которые могут получить до 750 тыс. грн. на срок до трёх лет для развития собственного дела.

Основное преимущество кредита — в его диджитальности. Заявку на получение средств можно подать онлайн всего за несколько минут, не тратя время на посещение отделений банка. Процесс кредитования также упрощается и тем, что займ не требует ни залога, ни поручительства.

анкету на сайте ПУМБ. Всё, что нужно сделать, — это заполнить короткуюна сайте ПУМБ.

Решение о заявке принимается в течение дня. После подписания онлайн-договора деньги быстро поступят на счёт, а утверждённый лимит предприниматель сможет использовать как сразу, так и частями.

Важно отметить, что на такое финансирование может рассчитывать даже новосозданный ФЛП, независимо от даты регистрации бизнеса.

Напомним, кредитование физических лиц-предпринимателей ПУМБ начал осенью 2022 года. Сегодня, благодаря цифровизации и скорости согласования финансирования, «всеБІЗНЕС» — наиболее востребованный кредит среди предпринимателей в банке.

ПУМБ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.