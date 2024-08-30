ПУМБ удерживает лидерские позиции по приросту срочных депозитов — Finance.ua

ПАРТНЕРСКАЯ ПУМБ удерживает лидерские позиции по приросту срочных депозитов Сегодня 10:54 — Кредит&Депозит

ПУМБ удерживает лидерские позиции по приросту срочных депозитов

Согласно официальной статистике НБУ, ПУМБ занял 2-е место среди всех банков Украины по приросту срочных депозитов в гривне и валюте, а также по приросту всех пассивов розничного бизнеса по итогам первого полугодия 2024 года.

Согласно статистике Нацбанка, остатки средств на счетах физических лиц, клиентов ПУМБ, растут быстрее, чем в целом общие показатели банковского рынка Украины.

Украинцы выбирают ПУМБ для своих сбережений

«Данные НБУ в очередной раз подтверждают, что ПУМБ — это банк, которому доверяют. За 33 года работы банк ни разу не отменил выплаты депозитов или любые другие выплаты своим клиентам. ПУМБ — выгодный частный банк с современной и надежной инфраструктурой во всех аспектах, а также удобным и понятным мобильным приложением. Мы понимаем потребности клиентов и предлагаем им эффективные решения. Управляйте своими средствами и сохраняйте их выгодно на депозитах ПУМБ», — подчеркивает Дмитрий Полищук, заместитель Главы Правления ПУМБ по розничному бизнесу.

Показатели депозитного портфеля клиентов ПУМБ во всех валютах:

На 01.01.2024 = 47,5 млрд грн.

На 01.07.2024 = 52,2 млрд грн.

Рост за 6 месяцев 2024 года составил 10%, или в эквиваленте 4,7 млрд грн.

На 01.07.2024 в банке свои депозиты держали более 126 тысяч физических лиц, в среднем такие клиенты имеют по 2 открытых вклада в ПУМБ. Такие показатели говорят о доверии к ПУМБ граждан Украины. Согласно данным банка, 93% физических лиц повторно размещают свои депозиты в ПУМБ, что является одним из самых высоких показателей пролонгации существующих депозитов в Украине.

Кроме того, сбережения, которые клиенты перевели в MаниБокс — удобный сервис для накоплений от ПУМБ с широким выбором категорий автопополнения и 5% годовых на остаток средств, также выросли по результатам первых 6 месяцев 2024 года на 90%.

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Справка:

ПУМБ — один из самых устойчивых банков Украины, который своевременно выполняет все обязательства перед клиентами и государством. Банк уже много лет входит в перечень системно важных для страны банков по данным НБУ, что вновь было подтверждено в начале этого года. С 2022 года по август 2024 года ПУМБ, как банк-агент Фонда гарантирования вкладов физических лиц, выплатил более 1,4 млрд грн украинцам — вкладчикам других обанкротившихся банков.

ПУМБ По материалам:

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