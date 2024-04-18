ПУМБ снизил комиссию за снятие наличных денег за границей — Finance.ua

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ПУМБ снизил комиссию за снятие наличных денег за границей

Теперь для клиентов ПУМБ снятие наличных в банкоматах за рубежом стало еще более выгодным. С 1 апреля 2024 г. банк снизил комиссию за снятие собственных средств за границей до 1,5% от суммы снятия. Ранее тариф составлял 1.5%+ 4 долл.США.

Обратите внимание, что может быть дополнительная комиссия банка, в банкомате которого осуществляется снятие наличных.

Напоминаем, что максимальная сумма снятия наличных за границей за неделю ограничена лимитами НБУ и составляет до 12 500 гривен в эквиваленте.

Нужна карта в валюте? Никаких проблем — карту ПУМБ в долларах, евро, злотых или фунтах стерлингов можно открыть в приложении Никаких проблем — карту ПУМБ в долларах, евро, злотых или фунтах стерлингов можно открыть в приложении ПУМБ Online буквально за несколько кликов.

Храните средства в гривне, но хотите следить за балансом в валюте? ПУМБ позаботился и об этом — теперь клиенты банка имеют возможность настроить автоматическое отображение гривневого баланса в валюте.

ПУМБ По материалам:

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