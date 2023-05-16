ПУМБ прокредитовал ФЛП на сумму более 170 млн грн — Finance.ua

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ПУМБ прокредитовал ФЛП на сумму более 170 млн грн

Кредит&Депозит
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ПУМБ прокредитовал ФЛП на сумму более 170 млн грн
ПУМБ прокредитовал ФЛП на сумму более 170 млн грн
Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) профинансировал физических лиц-предпринимателей на сумму в более 170 млн грн в рамках кредита «всеБІЗНЕС».
Новым онлайн-займом уже воспользовалось больше 1200 украинских предпринимателей.
Среди ключевых преимуществ кредита для ФЛП в ПУМБ:
  • удобный процесс подачи заявки на оформление кредита «всеБІЗНЕС», который происходит прямо в личном кабинете интернет-банкинга ПУМБ Digital Business;
  • быстрое решение по заявке в течение рабочего дня;
  • онлайн-подписание кредитного договора, после которого денежные средства сразу зачисляются на текущий счет предпринимателя и доступны для пользования.
Что самое главное — получить онлайн-кредит «всеБІЗНЕС» в ПУМБ могут даже новые ФЛП, независимо от даты регистрации их бизнеса. Все, что нужно иметь — счет ФЛП в ПУМБ, открыть который можно дистанционно всего за 5 минут.
«Цель ПУМБ не только финансово поддерживать украинский микро и малый бизнес, но и сделать процессы оформления кредита и других услуг в банке для наших предпринимателей максимально быстрыми, комфортными и диджитальными» — отмечает Виктор Харковец, начальник управления развития кредитного бизнеса ПУМБ.
Напомним, возможность оформить дистанционный кредит в ПУМБ в размере до 500 тыс грн физические лица-предприниматели получили еще прошлой осенью. Сегодня привлеченные средства успешно помогают решать не только текущие потребности их бизнеса, но и расширять его.
По материалам:
ПУМБ
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