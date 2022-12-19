ПУМБ предлагает социальную карту для выплат всеКАРТА — Finance.ua
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ПУМБ предлагает социальную карту для выплат всеКАРТА

Финтех и Карты
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ПУМБ предлагает социальную карту для выплат всеКАРТА
Для получения социальных выплат и материальной помощи без комиссии от Пенсионного фонда Украины, Фонда социального страхования, с которыми в банке заключены договоры, ПУМБ создал социальную карту всеКАРТА. Благодаря изменениям в законодательстве военные пенсионеры также могут обслуживаться и в ПУМБ.
Оплачивайте коммунальные услуги, пополняйте счета мобильных операторов и снимайте наличные в банкоматах по всей Украине — без комиссии и лишних переплат. Также комиссия не начисляется за переводы на карту любого банка Украины в гривне в приложении ПУМБ Online.
Теперь получать пенсии и другие социальные выплаты становится еще удобнее — достаточно обратиться в ближайшее работающее отделение ПУМБ (советуем перед визитом в любое отделение ПУМБ, проверять актуальный график работы на сайте банка по ссылке или в приложении ПУМБ Online в разделе «Больше»). Для открытия социальной карты необходимо иметь только паспорт гражданина Украины (или заменяющий его документ) и справку о присвоении индивидуального налогового номера (ИНН). Сотрудник ПУМБ оформит все необходимые документы и передаст заявление об открытии социального счета в Пенсионный фонд.
Тарифы и условия социальной карты всеКАРТА
• 0% открытие и обслуживание
• 0% пополнение карты любым способом (возможна комиссия другого банка)
• 0% снятие наличных в банкоматах Украины
• 0% получение наличных в кассах ПУМБ
Больше информации о тарифах — на сайте банка.
Также, владельцы социальной карты всеКАРТА могут получить дополнительный доход — до 7% на остаток с депозитом «Свободный»
Социальная карта всеКАРТА — бесплатная карта для получения социальных выплат, позволяющая удобно получать деньги и экономить.
По материалам:
ПУМБ
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