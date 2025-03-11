ПУМБ предлагает предпринимателям поделиться историями Незламного бізнесу — Finance.ua

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ПУМБ предлагает предпринимателям поделиться историями Незламного бізнесу

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ПУМБ предлагает предпринимателям поделиться историями Незламного бізнесу
ПУМБ предлагает предпринимателям поделиться историями Незламного бізнесу
Первый украинский международный банк (ПУМБ) предлагает предпринимателям воспользоваться поощрительным предложением со специальными условиями обслуживания и поделиться своей историей бизнеса в военное время.
В частности, предприниматели, которые до 24 марта станут клиентами банка и оформят пакет услуг «ВсеDigital», получают до 2-х месяцев бесплатного обслуживания, а при подключении услуги эквайринга — до 3-х месяцев бесплатного пользования POS-терминалом.
Стать клиентом ПУМБ можно в течение 5 минут онлайн с помощью Дія.Підпис. Сразу же можно подать заявку на эквайринг и кредит.
«В четвертый год полномасштабного вторжения, когда порой кажется, что все созданное напряженным трудом может рассыпаться здесь и сейчас — мы решили поддержать и сплотить наших предпринимателей, собрав их истории военного времени, их мужества, трансформаций, изменений и развития, несмотря ни на что.
Именно сейчас, именно сегодня, мы должны быть сильными. И ради уже преодоленного пути, и того, который еще впереди и очевидно будет непростым.
ПУМБ как банк-партнер постоянно в движении, мы всегда ищем решения, которые позволят нашим клиентам чувствовать себя более уверенно и фокусироваться на наиболее важных для них вещах. Ибо как бы там ни было, а нам всем — своє робити". — говорит Елена Рудык, директор департамента по работе с малым бизнесом ПУМБ.
Чтобы стать клиентом банка и оставить историю о своем бизнесе, нужно перейти по ссылке
Среди предпринимателей, которые уже оставили свои истории на странице ПУМБ — Олег Маличкович и Криворучко Олеся.
«Когда я открывала цветочный магазин, вопрос приема безналичных платежей был для меня важен. Хотелось все настроить быстро, без груды бумаг и бесконечных посещений банка. Выбрала торговый эквайринг от ПУМБ, потому что слышала много положительных отзывов. Подала заявку онлайн, и уже через 1 день получила терминал. Никаких поездок в отделение, никаких осложнений — все произошло дистанционно. Установка заняла всего несколько минут, и уже на следующий день я принимала первые оплаты картами. Очень понравился кабинет эквайринга, где можно легко просматривать все платежи и контролировать выручку. Это гораздо удобнее, чем вести учет вручную. Благодаря безналичному расчету продажи выросли, потому что клиентам не нужно искать наличные деньги. Советую всем предпринимателям, кто хочет быстро и без проблем подключить эквайринг! — Криворучко Олеся, цветочный магазин Lolapiano г. Харьков.
«Раньше у меня был опыт работы с эквайрингом другого банка, и там меня больше всего раздражало отсутствие быстрой поддержки. Если что-то случалось, приходилось ждать часами или даже днями решения проблемы. Когда я перешел на эквайринг от ПУМБ, я сразу оценил их сервис. Однажды у меня возникла ситуация, когда платеж не прошёл, и я не знал, что делать. Вместо того чтобы звонить на горячую линию и ждать, я просто написал в чат-бот ПУМБ. Через несколько минут получил ответ и разъяснение, как решить вопрос. Это очень удобно, потому что не всегда есть время сидеть на телефоне. Кроме того, в ПУМБ современные терминалы, быстро работающие и поддерживающие все виды оплат — карточками, телефонами, часами. Встроенный аккумулятор позволяет работать даже при отключении электроэнергии, что очень важно в настоящее время. Теперь я уверен, что даже если что-то пойдет не так, банк меня не оставит без помощи». — Олег Маличкович, Лазерная гравировка материалов г. Киев, www.gravi.com.ua
По материалам:
ПУМБ
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