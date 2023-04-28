ПУМБ – один из самых устойчивых банков страны по версии украинского издания NV и инвестиционной компании Dragon Capital — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ ПУМБ – один из самых устойчивых банков страны по версии украинского издания NV и инвестиционной компании Dragon Capital Сегодня 14:14 — Фондовый рынок

ПУМБ – один из самых устойчивых банков страны по версии украинского издания NV и инвестиционной компании Dragon Capital

Ведущее украинское медиа NV и инвестиционная компания Dragon Capital в конце апреля 2023 представили рейтинг устойчивости украинских банков «ТОП-15 самых устойчивых банков страны», в котором определили самые надежные финучреждения страны, а также те, которым доверяют вкладчики и эксперты.

В рейтинг наиболее устойчивых банков страны вошли финансовые учреждения с наиболее жизнеспособными бизнес-моделями, достаточными резервами и качественными активами. ПУМБ занял 2 место среди финучреждений с частным украинским капиталом и 11 место в общем рейтинге банков.

«Не смотря на войну, ПУМБ остается стабильным, прибыльным и надежным банком. Вместе с нашими клиентами и командой банка мы прошли сложный 2022 год. Мы выстояли сами и помогали другим — бизнесу, государству, защитникам и гражданским украинцам. В этом году наша цель — сохранить высокий уровень качества обслуживания клиентов, продолжить развитие наших digital-каналов и продуктов, инвестировать и дальше в постоянные проекты для защиты и восстановления Украины», —прокомментировал Сергей Черненко, председатель правления ПУМБ.

Основа рейтинга — данные семи категорий: достаточность капитала, доходность, доверие вкладчиков (динамика депозитов клиентов — физических лиц и бизнеса), качество активов, поддержка акционеров и качественные показатели (репутация, прозрачность деятельности, сбалансированность риск-менеджмента). Доверие вкладчиков — один из ключевых показателей рейтинга. Так, согласно внутренним данным банка, 83% клиентов-физлиц банка в течение 12 месяцев 2022 года продлили свои депозиты. Как банк-агент Фонда гарантирования вкладов физических лиц, за 12 месяцев 2022 года ПУМБ выплатил вкладчикам банков-банкротов более 715 млн. грн. В целом, согласно данным НБУ, по состоянию на 01.01.2023 г. ПУМБ входит в ТОП-5 банков по размеру депозитного портфеля физических лиц в гривне.

ПУМБ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.