ПУМБ на первом месте по приросту срочного депозитного портфеля во всех валютах — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ ПУМБ на первом месте по приросту срочного депозитного портфеля во всех валютах Сегодня 15:51

ПУМБ на первом месте по приросту срочного депозитного портфеля во всех валютах

Согласно данным НБУ за первое полугодие 2023 года, ПУМБ возглавил список банков-лидеров по приросту срочных депозитов клиентов-физлиц во всех валютах.

«Рост портфеля срочных депозитов — признак доверия украинцев к ПУМБ, признание нашей стабильной и взвешенной политики: платежи клиентов проходят 24/7, бесперебойно и круглосуточно работают дистанционные каналы обслуживания, работают отделения, а кассы и банкоматы регулярно пополняются наличными. Мы доказали, что ПУМБ — устойчивый и надежный банк. Несмотря на войну, у нас один из самых высоких показателей переразмещения депозитов — 86% наших клиентов повторно размещают в банке свои средства. Кроме этого, по данным рейтингового агентства „Кредит-рейтинг“, в рейтинге надежности депозитов по состоянию на 15.08.2023 ПУМБ имеет максимально высокую оценку в 5 баллов», — комментирует Дмитрий Полищук, заместитель председателя правления ПУМБ.

Также, согласно данным официально опубликованной отчетности банков Украины за первое полугодие 2023 года, ПУМБ усилил свои лидирующие позиции среди украинских банков, заняв следующие позиции:

• № 3 по приросту срочных пассивов клиентов-физических лиц в гривне

• № 3 по приросту всех пассивов клиентов-физлиц во всех валютах

• № 4 по приросту всех пассивов клиентов-физических лиц в гривне

«Чаще всего клиенты ПУМБ выбирают классический депозит „Доходный“ с максимальной доходностью до 16% годовых в гривне или депозит „Свободный“, позволяющий управлять сбережениями и зарабатывать до 5% годовых. Мы внимательно следим за депозитными предложениями на банковском рынке Украины и всегда предлагаем максимально выгодные для клиентов условия», — комментирует Дмитрий Полищук. , — комментирует Дмитрий Полищук.

Напоминаем, что ПУМБ присоединился к проекту єВідновлення — государственной программы возмещения за поврежденное в результате боевых действий жилье. Преимущества карты проекту єВідновлення от ПУМБ: банк удваивает полученную выплату от государства для одного победителя, кэшбек 2% на товары для строительства и ремонтные работы и бонус 500 грн.

ПУМБ По материалам:

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