ПУМБ инвестировал 11 миллионов в эвакуационные вертолеты для ГУР, сбор на которые инициирован студентами Киевской школы экономики — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ ПУМБ инвестировал 11 миллионов в эвакуационные вертолеты для ГУР, сбор на которые инициирован студентами Киевской школы экономики Сегодня 12:38 — Фондовый рынок

ПУМБ присоединился к сбору студентов Киевской школы экономики при поддержке KSE Foundation и UKRAINIAN DEFENSE DEVELOPMENT CHARITY FUND в $1 000 000 на вертолеты-медэваки для ГУР. Банк перечислил 11 миллионов для спасения тяжелораненых с поля боя.

Мы с первых дней войны инвестируем в помощь украинским воинам на передовой, чтобы сделать их работу более эффективной и безопасной. Для этого банк направил более 94 миллионов гривен на снаряжение и оборудование для защитников. Но мы должны помогать не только в горячих точках, но и инвестировать в спасение. И не только в операционные (проект «Прифронотовая операционная»), медицинские приборы, средства такмеда и доставку крови (проект «Ми однієї крові»), но и в эвакуацию: линия фронта — не только опасное место, но и труднодоступное. Для раненых бойцов каждая минута может быть критической.

Студенты Киевской школы экономики при поддержке KSE Foundation и UKRAINIAN DEFENSE DEVELOPMENT CHARITY FUND начали амбициозный сбор в $1 000 000, чтобы спасать тяжелораненых — по запросу ГУР МО Украины студенты приобретут вертолеты-медэваки.

Мария Олейник и Роман Радийовский, студенты 2-го и 1-го курса факультета бизнес-экономика KSE, поделились идеей сбора Donate to Evacuate: «Потребностей на фронте много: снаряжение, пикапы, дроны. Каждая — критическая. Почему мы открыли еще один сбор? Потому что знали, что сможем все организовать правильно. Что нас поддержат. Речь шла о жизнях, которые можно сохранить».

«Первый час после ранения — „золотой час“. В течение него должно начаться оказание квалифицированной медицинской помощи. Она решает судьбу 90% жизней», — отметил представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов.

«Команда ПУМБ с 2018 года поддерживает Киевскую школу экономики. Мы гордимся, что студенты этого университета, для которых мы инвестировали в образовательные стипендии и развитие инновационного образования, сегодня инициируют такие масштабные проекты для ГУР. Поэтому присоединились к сбору одними из первых — перечислили 11 миллионов гривен. И речь не только о важной эвакуационной технике, но и о поддержке проактивной молодежи, которая делает все возможное для спасения наших защитников», — подчеркнул Сергей Черненко, Председатель Правления ПУМБ.

Вертолет медицинской эвакуации (MEDEVAC) — это самый быстрый на поле боя транспорт для спасения жизни. Прибывает ориентировочно через 15 мин после запроса, оборудованный всем необходимым для эвакуации раненых, а медицинские приборы на борту позволяют начать оказание помощи уже в воздухе.

Каждый может поддержать сбор и присоединиться к проекту Donate To Evacuate по ссылке https://donatetoevacuate.com/ . Имя каждого, кто сделает донат на сумму от $100, будет превращено в камуфляж и нанесено на вертолет.

ПУМБ По материалам:

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