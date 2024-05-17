ПУМБ и VISA дарят подарки за всеКАРТА — Finance.ua

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ПУМБ и VISA дарят подарки за всеКАРТА

Оформляйте банковскую картку всеКАРТА VISA от ПУМБ и принимайте участие в розыгрыше подарков: пополнение мобильных телефонов номиналом 100 грн, тонометров PARAMED One-X, подарочных сертификатов на сумму 1000 грн и одного из восьми смартфонов Iphone 15 128 Gb.

Акция продлится с 15 мая по 15 сентября и будет проходить в 4 этапа:

• 15.05.2024 — 14.06.2024

• 15.06.2024 — 14.07.2024

• 15.07.2024 — 14.08.2024

• 15.08.2024 — 15.09.2024

Чтобы принять участие в розыгрыше пополнения мобильных телефонов, достаточно открыть пенсионную карту VISA от ПУМБ в период с 15 мая по 15 сентября. Пополнение телефонов номиналом в 100 грн получат первые 750 клиентов.

Для участия в розыгрыше тонометров — открывайте пенсионную или социальную карту VISA от ПУМБ и осуществляйте минимум 5 транзакций по карте или получите целевое зачисление средств на счет во время любого из этапов акции.

Чтобы принять участие в розыгрыше сертификатов — открывайте карту VISA для выплаты пенсии, социальных выплат, заработной платы или стипендии и производите минимум 5 транзакций по карте или получите целевое зачисление средств в рамках одного из этапов акции.

Хотите Iphone 15? Для участия необходимо открыть карту VISA для выплаты пенсии, социальных выплат, заработной платы или стипендии и осуществить минимум 5 транзакций по карте или получить целевое зачисление средств. Принимают участие все участники акции с даты старта акции, даже победители других поощрений.

Розыгрыш сертификатов, тонометров и смартфонов производится с помощью сервиса random.org

Не упустите свой шанс. Оформляйте всеКАРТА VISA в ПУМБ уже сегодня и принимайте участие в акции!

ПУМБ По материалам:

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