ПУМБ доставляет карты по всему миру — Finance.ua

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ПУМБ доставляет карты по всему миру

Финтех и Карты
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ПУМБ доставляет карты по всему миру
ПУМБ доставляет карты по всему миру
Отличная новость для украинцев, находящихся за границей. ПУМБ предлагает новую услугу — доставка пластиковых карт за пределы Украины. Если нужна банковская карта, ее можно заказать через мобильное приложение ПУМБ Online.
Как заказать карту от ПУМБ за границей? Для заказа карты достаточно написать в чат ПУМБ Online и указать адрес доставки. Доставка пластиковой карты в любую страну мира (кроме рб и рф) — в течение 10−30 дней, партнер услуги — Укрпошта.
Услугой доставки пластиковых карт могут воспользоваться как существующие, так и новые клиенты банка. Для этого нужно зарегистрироваться в онлайн-приложении банка и заказать пластиковую карту всеКАРТА в любой уголок планеты.
Сколько стоит доставка? 200 гривен, независимо от расстояния. О способе оплаты беспокоиться не нужно — сумма будет автоматически списана с текущего счета ПУМБ при заказе карты.
Заказывайте карту всеКАРТА от ПУМБ, где бы вы ни находились, а банк позаботится, о кратчайших сроках доставки, комфорте и удобстве клиентов. Подробная информация о тарифах и условиях всеКАРТА от ПУМБ — на сайте.
По материалам:
ПУМБ
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