ПУМБ был отмечен в шести номинациях ежегодной премии FinAwards 2024 — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ ПУМБ был отмечен в шести номинациях ежегодной премии FinAwards 2024 Сегодня 09:50

ПУМБ был отмечен в шести номинациях ежегодной премии FinAwards 2024

Банковские сервисы ПУМБ, по мнению экспертов премии FinAwards 2024, являются одними из лучших и доступных для украинцев. Цель ежегодной премии FinAwards, состоит в оценке лучших финансовых решений и компаний с высоким качеством обслуживания в финансовом секторе. В этом году жюри премии высоко оценило работу банка на финансовом рынке Украины и отметило достижения ПУМБ сразу в 6 номинациях.

ПУМБ получил золото в категории «Лучшая кредитная карта» за кредитную карту всеМОЖУ Online. Также, ПУМБ победил в нескольких персональных номинациях. Сергей Черненко, глава правления ПУМБ стал победителем в категории «Лучший банкир 2024». Дмитрий Полищук, заместитель председателя правления ПУМБ, стал лучшим руководителем розничного бизнеса в 2023 году. Ксения Сикорская заняла второе место в номинации «Лучший руководитель маркетинга».

«Карточка № 1 в кошельке» за дебетовую карту всеКАРТА и «Лучшая премиальная карта». Кроме этого, банк получил две бронзі в номинацияхза дебетовую карту всеКАРТА и

___________________________________________________

FinAwards — ежегодный профессиональный конкурс. Банки оценивало экспертное жюри, а также проходило открытое онлайн-голосование на сайте конкурса. Учредители премии — сайты «Минфин» и finance.ua. Организатор — одна из ведущих конференц-площадок страны в сфере финансов и технологий — компания BankOnline.

ПУМБ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.