ПУМБ будет кредитовать экспортеров в рамках программы поддержки с ЭКА — Finance.ua

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ПУМБ будет кредитовать экспортеров в рамках программы поддержки с ЭКА

Кредит&Депозит
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ПУМБ будет кредитовать экспортеров в рамках программы поддержки с ЭКА
ПУМБ будет кредитовать экспортеров в рамках программы поддержки с ЭКА
Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) заключил соглашение с украинским Экспортно-кредитным агентством (ЭКА) о сотрудничестве в рамках программы портфельного страхования риска банка по кредитам, предоставляемым для выполнения экспортных контрактов.
Цель этой программы — широкая поддержка, восстановление и увеличение присутствия украинских производителей и поставщиков работ и услуг на мировых рынках. За счет страхования ЭКА рисков банка, связанных с выдачей кредитов на внешнеэкономические контракты, ПУМБ сможет предоставлять кредитование клиентам-экспортерам по упрощенным требованиям к залогу.
Это означает, что теперь для получения займа до 5 млн грн в срок до 1 года клиенту достаточно будет только предоставить имущественные права по экспортному контракту и поручительство от владельца. Сочетание же программы с «Доступными кредитами 5−7-9%» позволит клиентам кредитоваться по льготным процентным ставкам.
Рассчитывать на такую ​​поддержку от ПУМБ могут как представители малого, так и среднего и крупного бизнеса.
Напомним, портфельное страхование кредитов по выполнению экспортных соглашений по упрощенным требованиям к обеспечению было введено Министерством экономики Украины и ЭКА в сотрудничестве с украинскими банками летом 2022 года. На сегодняшний день это самый действенный инструмент поддержки экспортеров в условиях войны.
По материалам:
ПУМБ
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