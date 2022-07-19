"Призрак 2008 года": обвал или рецессия? — Finance.ua
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"Призрак 2008 года": обвал или рецессия?

Фондовый рынок
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Предвестником надвигающейся рецессии в экономике США является рост доходности 2-летних гособлигаций относительно 10-летних. Если посмотреть на историю, то, когда это происходило ранее, через какое-то время начинался экономический спад. В среднем кризис наступал через 1,5 года. Но после событий августа 2019 года уже через 6 месяцев, в феврале 2020 года, мир столкнулся с пандемией коронавируса. Американский фондовый рынок тогда всего за 4 недели «обрушился» на 35%, а экономика погрузилась в рецессию. Сейчас же потребовался всего 1 год для того, чтобы спред между доходностью по 10 и 2-летним трежерис со своего пика на уровне 160 б. п. опустился до ноля и затем ушел «в минус». Судя по тому, как быстро это произошло в нынешнем цикле, рецессия начнется скорее раньше, чем позже. Об этом сообщает аналитик RoboForex Андрей Гойлов.
"Призрак 2008 года": обвал или рецессия?
10-Year Treasury Constant Maturity Minus 2-Year Treasury Constant Maturity. Источник: fred.stlouisfed.org
Стоит отметить, что перед кризисом 2008 года так глубоко в отрицательную область этот показатель не опускался. Также на графике хорошо видно, что всегда после этого начиналась рецессия (серые столбики). Дополнительное беспокойство вызывает ситуация в Китае, где после очередного локдауна наблюдается падение темпов восстановления хозяйственной деятельности.
"Призрак 2008 года": обвал или рецессия?
ВВП Китая (%). Источник: tradingview.com
ВВП Китая во II квартале показал необычайно низкие темпы роста — всего 0,4%, что стало следствием двухмесячного локдауна в Шанхае и усиления коронавирусных ограничений в других регионах страны, перебоев в производственном секторе, логистике и туризме. В I квартале показатель вырос на 4,8%. По итогам I полугодия ВВП КНР продемонстрировал рост на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Власти ожидают, что темпы роста ВВП Китая в 2022 году составят около 5,5%.
Однако если этого не произойдет или вовсе случится падение данного показателя, на рынках может начаться паника. В первую очередь продолжит снижаться стоимость нефти. По этой причине инвесторы сейчас вынуждены постоянно «держать руку на пульсе» не только экономики США, но и Китая.
По материалам:
RoboForex
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