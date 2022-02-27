ПриватБанк вводит кредитные каникулы для бизнеса — Finance.ua

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ПриватБанк вводит кредитные каникулы для бизнеса

Для поддержки украинского бизнеса и предпринимателей в условиях военного положения, ПриватБанк объявил с 1 марта по 1 июня 2022 кредитные каникулы всем бизнес-клиентам, по договорам по которым не было просрочки или срок просрочки составляет не более 90 суток.

Условия кредитных каникул: по продуктам «Кредитный лимит на счет», «Овердрафт» (бланковый), Кредитный лимит «Предпринимательский» обязательные платежи (взносы, %, комиссии) и «обнуление тела» кредитов переносятся на 1 июня, просрочка не будет формироваться . Единственное исключение — «Кредиты под залог депозитов».

По кредитам «КУБ без залога», «Инвестиционный кредит», «КУБ залоговый», «Бизнес ипотека», «Кредит на ОС», «Лизинг», «Возобновляемая кредитная линия», «Агросезон» банк переносит все платежи («тело» , проценты и комиссии) на 01.06.2022, просрочка не будет формироваться.

Клиенты ПриватБанка смогут пользоваться «Кредитным лимитом на счет», «Овердрафтом» (бланковым), Кредитным лимитом «Предпринимательский» в пределах суммы долга на 24 февраля 2022 года.

Подробную информацию о льготном обслуживании клиенты получают в Приват24 и на специальной странице сайта privatbank.ua

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