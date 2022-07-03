Прожиточный минимум вырос. За счет чего государство будет покрывать повышение — Finance.ua

Прожиточный минимум вырос. За счет чего государство будет покрывать повышение Сегодня 09:05 — Казна и Политика

Прожиточный минимум вырос. За счет чего государство будет покрывать повышение

С 1 июля увеличился прожиточный минимум для разных категорий населения Украины. Это напрямую отразится на том, сколько денег будет выплачивать государство.

Об этом рассказал член фракции «Батькивщина», первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Иван Крулько в эфире Украинского радио.

«Прожиточный минимум как величина сейчас достаточно искусственная. Ее высчитывает Минэкономики и Госстат. Эта величина состоит из реального рынка, то есть цен на основные продукты, товары и услуги и начисляется весьма приблизительно. Это должно быть ровно столько денег, чтобы выжить», — объясняет Крулько.

Каким будет прожиточный минимум

С 1 июля прожиточный минимум в среднем вырос на 115 грн.

«Для разных категорий лиц это разные цифры. Если говорить об общем показателе, то это 2 508 грн. Для трудоспособных лиц 2 600, 2 027 грн для тех, кто потерял трудоспособность. Это не влияет на размер минимальной заработной платы, поскольку она устанавливается отдельно Кабинетом Министров С 1 января этого года это 6 500 грн, с 1 октября планируется увеличение до 6 700 грн. Прожиточный минимум влияет на минимальный размер алиментов, пособия по безработице: все соответствующим образом индексируется. Максимальный размер пособия по безработице не может превышать 10 400. Это 4 раза по 2 600. Все те категории выплат, которые привязаны к прожиточному минимуму, возрастут: размер пособия по беременности и родам, пособие одиноким матерям, размер пенсии по возрасту. Немного меньше 5%, на которые вырос прожиточный минимум, не возместит тех потерь, которые мы имеем с ростом цен», — объясняет депутат.

За какой счет государство покроет это повышение

«Дела с доходной частью бюджета у нас плохи. У нас есть общее падение экономики из-за российской агрессии и оккупации большой части территории, есть проблемы с экспортом. Украина не может вывозить свои товары, в частности зерно. Расходы на ВСУ выросли в десятки раз от того, что планировалось на 2022 год на весь сектор обороны. Сейчас в месяц мы платим армии столько, сколько планировали заплатить за весь год. За какие средства покрывается эта огромная дыра в бюджете? Это грантовая помощь, кредиты от международных институций и иностранных государств. По 590-му постановлению Кабинета министров исключительно расходы на оборону и защищенные статьи: заработные платы и пенсии. И немного остается на восстановление дорог. Все государственные программы стоят на месте и не финансируются», — рассказал Крулько.

Пора ли повышать прожиточный минимум

«Есть принятый государственный бюджет. И прожиточный минимум финансируется и индексируется в одобренный государственный бюджет. Это защищенная статья, а именно социальные выплаты. Никто бы не пошел на то, чтобы его снимать. Эти небольшие копейки для кого-то могут быть очень важными. Этого мало, но и они могут кому-то помочь, дотянуть до следующей выплаты», — подытожил чиновник.

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Українське радіо По материалам:

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