Прожиточный минимум возрастет в 2024 году: как изменится размер алиментов — Finance.ua

Прожиточный минимум возрастет в 2024 году: как изменится размер алиментов
С повышением прожиточного минимума на следующий год уровень алиментов тоже изменится.
Об этом пишет 24 канал.
Прожиточный минимум в Украине влияет на большинство социальных выплат. Не исключение и размер алиментов. Следовательно, в 2024 году суммы алиментов изменятся, ведь прожиточный минимум вырос.
В соответствии с этим, суммы для основных социальных и демографических групп населения изменятся. К примеру, средства на детей:
- на детей до 6 лет — 2 563 гривны;
- на детей от 6 до 18 лет — 3 196 гривен;
Какими будут новые суммы
Минимальный размер алиментов
Эта сумма не может быть меньше 50% от прожиточного минимума. Кроме того, на сумму влияет еще и возраст ребенка. Согласно этому размеры алиментов на 2024 год будут следующие:
- на детей до 6 лет — 1281 гривна. В прошлом году эта сумма составила 1136 гривен;
- на детей от 6 до 18 лет — 1598 гривен. В 2023 году это было на уровне 1416,5 гривны.
Максимальный размер алиментов
Этот размер составляет 10 прожиточных минимумов на ребенка. Следовательно, один из родителей должен платить на ребенка до 6 лет в 2024 году — 25 630 гривен, а на ребенка от 6 до 18 лет — 31 960 гривен.
Алименты на ребенка после 18 лет
Один родитель может продолжать выплачивать алименты и после 18 лет. Речь идет о случаях, когда ребенок начинает обучение. Средства мать или отец платит до того момента, пока идет обучение, но не дольше, чем до 23 лет.
Рассчитать размер таких алиментов можно с учетом возраста ребенка, количества детей и размера дохода отца или матери, которые платят выплаты:
- на одного ребенка — ¼ от дохода;
- на двоих детей — 1/3 от дохода;
- на троих и более детей — ½ от дохода.
Среди факторов, которые учитываются в суде при начислении алиментов — состояние здоровья и материальное состояние ребенка и плательщика алиментов, наличие у плательщика других детей и нетрудоспособных родственников, право собственности плательщика (недвижимость, автомобиль
и т. п.), кроме того, расходы и доходы плательщика.
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