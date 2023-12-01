Пройдите опрос по медицинскому страхованию — получайте подарки Сегодня 11:20 — Личные финансы

Пройдите опрос по медицинскому страхованию — получайте подарки

Finance.ua всегда предлагает важные и нужные для украинцев страховые продукты, дополняя их удобным сервисом.

Самое важное в жизни каждого человека — это его здоровье, поэтому мы приступили к разработке страхования здоровья, чтобы вы могли легко сравнивать, выбирать и быстро покупать такое страхование онлайн.

Мы ценим мнения и пожелания наших клиентов, поэтому обращаемся к вам с просьбой. Помогите нам лучше понять, какие услуги вы хотели бы получить в своем медицинском страховании, пройдя краткий опрос из 10 вопросов.

Опрос можно пройти за 5 минут, а в подарок мы отправим вам скидку 5% на медицинское страхование для вас и ваших родных и все бонусы из нашей программы лояльности . 🥰

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