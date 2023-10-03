Проверки украинского зерна перенесут с границы Польши в порт Литвы — Finance.ua

Проверки украинского зерна перенесут с границы Польши в порт Литвы Сегодня 16:33

Украина, Польша и Литва договорились перенести проверки украинской агропродукции с украинско-польской границы в литовский порт Клайпеды.

«В течение следующих двух дней будет перенесен ветеринарный, санитарный и фитосанитарный контроль с украинско-польской границы в порт Клайпеды (Литва), для всех последующих в этот порт аграрных грузов. Это ускорит транзит по территории Польши», — сказано в сообщении.

Подчеркивается, что о таком решении договорились министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский, министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телус и министр сельского хозяйства Литвы Кястутис Навицкас во время сегодняшней онлайн-встречи.

По словам Сольского, именно Украина предложила перенести контроль с украинско-польской границы в литовский порт. В то же время министры Польши и Литвы отметили, что их правительства поддерживают такой механизм и считают это конструктивным шагом.

В частности, Телус заявил, что «это хорошая вещь в построении этого транзита, в построении этого коридора солидарности, который мы, как Польша, построили в Европе».

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