Проверки украинского зерна перенесут с границы Польши в порт Литвы — Finance.ua
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Проверки украинского зерна перенесут с границы Польши в порт Литвы

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Украина, Польша и Литва договорились перенести проверки украинской агропродукции с украинско-польской границы в литовский порт Клайпеды.
Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.
«В течение следующих двух дней будет перенесен ветеринарный, санитарный и фитосанитарный контроль с украинско-польской границы в порт Клайпеды (Литва), для всех последующих в этот порт аграрных грузов. Это ускорит транзит по территории Польши», — сказано в сообщении.
Подчеркивается, что о таком решении договорились министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский, министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телус и министр сельского хозяйства Литвы Кястутис Навицкас во время сегодняшней онлайн-встречи.
По словам Сольского, именно Украина предложила перенести контроль с украинско-польской границы в литовский порт. В то же время министры Польши и Литвы отметили, что их правительства поддерживают такой механизм и считают это конструктивным шагом.
В частности, Телус заявил, что «это хорошая вещь в построении этого транзита, в построении этого коридора солидарности, который мы, как Польша, построили в Европе».
По материалам:
РБК-Україна
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