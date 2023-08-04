Проверка ВПЛ и отмена выплат: какие изменения ожидают украинцев — Finance.ua

Проверка ВПЛ и отмена выплат: какие изменения ожидают украинцев Сегодня 14:00 — Казна и Политика

Социальные службы разработали специальную процедуру проверки, чтобы выявить, действительно ли человек живет по адресу, указанному при регистрации статуса ВПЛ.

Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что с июля начались проверки местожительства внутриперемещенных лиц. Также он объяснил, в каком случае могут назначить проверку и при каких условиях статус ВПЛ могут отменить. Об этом говорится в Telegram-канале чиновника.

По словам омбудсмена, проверку местожительства проводят сотрудники территориальных органов Нацсоцслужбы, работники соцзащиты и представители тергромад.

Проверка места жительства ВПЛ: какие причины

Специалисты могут посетить место жительства переселенца при следующих подозрительных моментах:

если человек стал на учет как ВПЛ сразу в нескольких территориальных общинах;

если получено сообщение, что человек сменил фактическое место жительства;

если есть рекомендации Министерства финансов, которое проверило имущественное положение фигуранта.

Какие процедуры проверки ВПЛ

Чиновник объяснил, как проходят визиты:

сначала человека предупреждают: за два дня до визита звонят или посылают предупреждение другим способом, позволяющим зафиксировать сообщение;

затем прибывают проверяющие;

если человек предупредит, что его не будет на месте, то проверку перенесут на две недели;

если человека не будет по месту жительства, то составят акт и оставят соответствующее официальное уведомление.

Отмена выплат ВПЛ: когда возможно

Указывается, что при определенных условиях человек может потерять помощь, получаемую от государства в статусе переселенца:

если человек в течение 30 дней не проходит идентификацию;

если не соответствует критериям для установления статуса ВПЛ.

Кто имеет право на статус ВПЛ

Граждане имеют право получить статус ВПЛ, если относятся к следующим категориям:

человек проживал на ВОТ или территории, где происходят активные боевые действия. При этом местность должна быть включена в соответствующий перечень, который ведет Минреинтеграции (последние изменения — согласно приказу № 197 от 11 июля 2023 г.);

человек потерял жилье — оно разрушено в результате вторжения россии;

студенты, которые учатся в профтехучилищах, учреждениях профессионального высшего и высшего образования, которые переместились с ВОТ или местности с боевыми действиями, или если у них полностью разрушено жилье.

Напоминаем, начиная с августа, правительство сместило срок выплаты помощи ВПЛ — об этом говорится в разъяснениях Минреинтеграции.

Фокус По материалам:

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