Проверка ВПЛ и отмена выплат: какие изменения ожидают украинцев — Finance.ua

Проверка ВПЛ и отмена выплат: какие изменения ожидают украинцев
Социальные службы разработали специальную процедуру проверки, чтобы выявить, действительно ли человек живет по адресу, указанному при регистрации статуса ВПЛ.
Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что с июля начались проверки местожительства внутриперемещенных лиц. Также он объяснил, в каком случае могут назначить проверку и при каких условиях статус ВПЛ могут отменить. Об этом говорится в Telegram-канале чиновника.
По словам омбудсмена, проверку местожительства проводят сотрудники территориальных органов Нацсоцслужбы, работники соцзащиты и представители тергромад.
Проверка места жительства ВПЛ: какие причины
Специалисты могут посетить место жительства переселенца при следующих подозрительных моментах:
- если человек стал на учет как ВПЛ сразу в нескольких территориальных общинах;
- если получено сообщение, что человек сменил фактическое место жительства;
- если есть рекомендации Министерства финансов, которое проверило имущественное положение фигуранта.
Какие процедуры проверки ВПЛ
Чиновник объяснил, как проходят визиты:
- сначала человека предупреждают: за два дня до визита звонят или посылают предупреждение другим способом, позволяющим зафиксировать сообщение;
- затем прибывают проверяющие;
- если человек предупредит, что его не будет на месте, то проверку перенесут на две недели;
- если человека не будет по месту жительства, то составят акт и оставят соответствующее официальное уведомление.
Отмена выплат ВПЛ: когда возможно
Указывается, что при определенных условиях человек может потерять помощь, получаемую от государства в статусе переселенца:
- если человек в течение 30 дней не проходит идентификацию;
- если не соответствует критериям для установления статуса ВПЛ.
Кто имеет право на статус ВПЛ
Граждане имеют право получить статус ВПЛ, если относятся к следующим категориям:
- человек проживал на ВОТ или территории, где происходят активные боевые действия. При этом местность должна быть включена в соответствующий перечень, который ведет Минреинтеграции (последние изменения — согласно приказу № 197 от 11 июля 2023 г.);
- человек потерял жилье — оно разрушено в результате вторжения россии;
- студенты, которые учатся в профтехучилищах, учреждениях профессионального высшего и высшего образования, которые переместились с ВОТ или местности с боевыми действиями, или если у них полностью разрушено жилье.
Напоминаем, начиная с августа, правительство сместило срок выплаты помощи ВПЛ — об этом говорится в разъяснениях Минреинтеграции.
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