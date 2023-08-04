Проверка ВПЛ и отмена выплат: какие изменения ожидают украинцев — Finance.ua
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Проверка ВПЛ и отмена выплат: какие изменения ожидают украинцев

Казна и Политика
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Социальные службы разработали специальную процедуру проверки, чтобы выявить, действительно ли человек живет по адресу, указанному при регистрации статуса ВПЛ.
Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что с июля начались проверки местожительства внутриперемещенных лиц. Также он объяснил, в каком случае могут назначить проверку и при каких условиях статус ВПЛ могут отменить. Об этом говорится в Telegram-канале чиновника.
По словам омбудсмена, проверку местожительства проводят сотрудники территориальных органов Нацсоцслужбы, работники соцзащиты и представители тергромад.
Проверка места жительства ВПЛ: какие причины
Специалисты могут посетить место жительства переселенца при следующих подозрительных моментах:
  • если человек стал на учет как ВПЛ сразу в нескольких территориальных общинах;
  • если получено сообщение, что человек сменил фактическое место жительства;
  • если есть рекомендации Министерства финансов, которое проверило имущественное положение фигуранта.
Какие процедуры проверки ВПЛ
Чиновник объяснил, как проходят визиты:
  • сначала человека предупреждают: за два дня до визита звонят или посылают предупреждение другим способом, позволяющим зафиксировать сообщение;
  • затем прибывают проверяющие;
  • если человек предупредит, что его не будет на месте, то проверку перенесут на две недели;
  • если человека не будет по месту жительства, то составят акт и оставят соответствующее официальное уведомление.
Отмена выплат ВПЛ: когда возможно
Указывается, что при определенных условиях человек может потерять помощь, получаемую от государства в статусе переселенца:
  • если человек в течение 30 дней не проходит идентификацию;
  • если не соответствует критериям для установления статуса ВПЛ.
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Кто имеет право на статус ВПЛ
Граждане имеют право получить статус ВПЛ, если относятся к следующим категориям:
  • человек проживал на ВОТ или территории, где происходят активные боевые действия. При этом местность должна быть включена в соответствующий перечень, который ведет Минреинтеграции (последние изменения — согласно приказу № 197 от 11 июля 2023 г.);
  • человек потерял жилье — оно разрушено в результате вторжения россии;
  • студенты, которые учатся в профтехучилищах, учреждениях профессионального высшего и высшего образования, которые переместились с ВОТ или местности с боевыми действиями, или если у них полностью разрушено жилье.
Напоминаем, начиная с августа, правительство сместило срок выплаты помощи ВПЛ — об этом говорится в разъяснениях Минреинтеграции.

Помощь для ВПЛ: суммы и процедура получения

По материалам:
Фокус
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