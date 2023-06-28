Проверка военкомов проводилась бы быстрее в случае возобновления е-декларирования — НАПК — Finance.ua
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Проверка военкомов проводилась бы быстрее в случае возобновления е-декларирования — НАПК

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Проверка военкомов проводилась бы быстрее в случае возобновления е-декларирования — НАПК
Проверка военкомов проводилась бы быстрее в случае возобновления е-декларирования — НАПК
Работа Национального агентства по предотвращению коррупции по проверке военкомов станет системной благодаря привлечению к ней других государственных и правоохранительных органов.
Об этом и.о. главы НАПК Артем Сытник сказал в интервью Украинскому радио, комментируя поручение Президента Владимира Зеленского о создании комиссии для проверки военкомов во всех регионах после обнаружения у одесского военкома Евгения Борисова недвижимости на миллионы долларов, передает Укринформ.
По словам Сытника, алгоритм проверки довольно стандартный, один из его инструментов — это мониторинг образа жизни, то есть сопоставление доходов и расходов чиновников. «В случае если мы выясняем, что расходы чиновника не объясняются законными источниками происхождения, тогда НАПК принимает определенные меры. Или составляется обоснованный вывод о наличии уголовного преступления. Или если речь идет об активах, стоимость которых не превышает 7 млн ​​гривен, эти материалы направляются в Антикоррупционную прокуратуру для подготовки иска в Антикоррупционный суд с целью взыскания всех необоснованных активов», — пояснил он.

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Как отметил Сытник, во вновь созданную комиссию по проверке военкомов включен один представитель НАПК.
«Мы уже подали запросы на списки военкомов, так как направление изучения и преодоления коррупционных рисков именно в сфере обороны для нас в приоритете. Поэтому этот мониторинг мы начали раньше. Но сейчас работа будет более системной благодаря привлечению других государственных и правоохранительных органов», — добавил руководитель НАПК.
При этом он выразил убеждение, что проверка военкомов в Украине проходила бы гораздо быстрее, если бы возобновили электронное декларирование.
«Потому что проводить мониторинг, имея уже электронную декларацию, намного проще. Сейчас видим очевидные проблемы с коррупционными рисками, в том числе в сфере обороны. Но возобновления электронного декларирования не происходит, поэтому работаем в тех условиях, которые есть — без деклараций», отметил Сытник.
По материалам:
Укрінформ
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