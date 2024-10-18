Протезный завод выставили на приватизацию — Finance.ua

Протезный завод выставили на приватизацию 18.10.2024, 09:13 — Фондовый рынок

Протезный завод выставили на приватизацию

Фонд государственного имущества Украины принимает заявления на участие в аукционе по продаже единого имущественного комплекса Одесского экспериментального протезно-ортопедического предприятия.

Торги запланированы на 8 ноября, стартовая цена — 46,37 млн ​​грн без НДС, свидетельствуют данные на портале Прозорро.Продажи.

Предприятие находится в Одессе на ул. Героев Крут, 11.

В состав лота входит недвижимость совокупной общей площадью 5528,6 кв. м (14 зданий, а также сооружения и коммуникации, не подлежащие государственной регистрации), три земельных участка общей площадью 1,253 га и семь транспортных средств 1997—2008 годов выпуска.

Предприятие занимается производством медицинских и стоматологических инструментов и материалов, основная номенклатура продукции — ​​технические средства реабилитации.

По состоянию на 30 июня 2024 г. штат предприятия составляет 75 работников.

Условиями продаж являются:

сохранение профиля деятельности предприятия в течение 10 лет, недопущение увольнения работников в течение шести месяцев с даты перехода права собственности, погашение в течение шести месяцев долгов по зарплате и перед бюджетом в размере, который сложится на дату перехода права собственности на объект приватизации.

Сейчас у Одесского экспериментального протезно-ортопедического предприятия нет кредиторской задолженности.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.