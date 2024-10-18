Протезный завод выставили на приватизацию — Finance.ua

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Протезный завод выставили на приватизацию

Фондовый рынок
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Протезный завод выставили на приватизацию
Протезный завод выставили на приватизацию
Фонд государственного имущества Украины принимает заявления на участие в аукционе по продаже единого имущественного комплекса Одесского экспериментального протезно-ортопедического предприятия.
Торги запланированы на 8 ноября, стартовая цена — 46,37 млн ​​грн без НДС, свидетельствуют данные на портале Прозорро.Продажи.
Предприятие находится в Одессе на ул. Героев Крут, 11.
В состав лота входит недвижимость совокупной общей площадью 5528,6 кв. м (14 зданий, а также сооружения и коммуникации, не подлежащие государственной регистрации), три земельных участка общей площадью 1,253 га и семь транспортных средств 1997—2008 годов выпуска.
Предприятие занимается производством медицинских и стоматологических инструментов и материалов, основная номенклатура продукции — ​​технические средства реабилитации.
По состоянию на 30 июня 2024 г. штат предприятия составляет 75 работников.
Условиями продаж являются:
сохранение профиля деятельности предприятия в течение 10 лет, недопущение увольнения работников в течение шести месяцев с даты перехода права собственности, погашение в течение шести месяцев долгов по зарплате и перед бюджетом в размере, который сложится на дату перехода права собственности на объект приватизации.
Сейчас у Одесского экспериментального протезно-ортопедического предприятия нет кредиторской задолженности.
По материалам:
Економічна Правда
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