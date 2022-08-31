Просторный салон и 600 км запаса хода: Skoda показала флагманский электрокроссовер (видео) — Finance.ua
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Просторный салон и 600 км запаса хода: Skoda показала флагманский электрокроссовер (видео)

Технологии&Авто
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Просторный салон и 600 км запаса хода: Skoda показала флагманский электрокроссовер (видео)
Просторный салон и 600 км запаса хода: Skoda показала флагманский электрокроссовер (видео)
В Чехии презентована новая Skoda Vision 7S. Пока это концепт-кар, но в 2026 году он станет серийной моделью — флагманским электрокроссовером чешской марки. Об этом сообщает официальный сайт Skoda.
Электромобиль Skoda Vision 7S презентует новый стиль бренда, названный Modern Solid. Дизайн получился сдержанным и даже минималистическим — с тоненькой диодной оптикой и выраженным пластиковым обвесом. Вентиляционные щели спереди и сзади призваны охлаждать силовую установку и тормоза. Двери выполнены распашными, а зеркала заднего вида заменены камерами.
В салоне руль приплюснут сверху и снизу, а показания приборов выводятся на узкий дисплей и проецируются на лобовое стекло. Большой 14,6-дюймовый тачскрин мультимедийной системы выполнен поворачивающимся.
Просторный салон и 600 км запаса хода: Skoda показала флагманский электрокроссовер (видео)
В отделке использованы материалы, полученные путем вторичной переработки. Внутри предусмотрены магнитные крепления для различных гаджетов.
Кроссовер Skoda Vision 7S отличается нетипичной посадочной формулой 6+1, то есть у него шесть полноценных сидений и детское кресло на центральной консоли — в самом безопасном месте салона при ДТП. Водитель может присматривать за детьми на третьем ряду с помощью специальной камеры.
Просторный салон и 600 км запаса хода: Skoda показала флагманский электрокроссовер (видео)
Для водителя и пассажиров предусмотрен специальный режим Relax — он активируется только когда авто стоит. В этом случае руль и передняя панель сдвигаются вперед и освобождают больше места, а кресла первого и второго ряда можно разложить.
Характеристики Skoda Vision 7S станут известны ближе к дате презентации серийной модели. Заявлено только, что электрокар Skoda по размерам сопоставим с моделью Kodiaq, получил батарею на 89 кВт∙ч и обладает запасом хода в 600 км.
По материалам:
Фокус
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