Просторный салон и 600 км запаса хода: Skoda показала флагманский электрокроссовер (видео) — Finance.ua

Просторный салон и 600 км запаса хода: Skoda показала флагманский электрокроссовер (видео) Сегодня 23:01 — Технологии&Авто

Просторный салон и 600 км запаса хода: Skoda показала флагманский электрокроссовер (видео)

В Чехии презентована новая Skoda Vision 7S. Пока это концепт-кар, но в 2026 году он станет серийной моделью — флагманским электрокроссовером чешской марки. Об этом сообщает официальный сайт Skoda.

Электромобиль Skoda Vision 7S презентует новый стиль бренда, названный Modern Solid. Дизайн получился сдержанным и даже минималистическим — с тоненькой диодной оптикой и выраженным пластиковым обвесом. Вентиляционные щели спереди и сзади призваны охлаждать силовую установку и тормоза. Двери выполнены распашными, а зеркала заднего вида заменены камерами.

В салоне руль приплюснут сверху и снизу, а показания приборов выводятся на узкий дисплей и проецируются на лобовое стекло. Большой 14,6-дюймовый тачскрин мультимедийной системы выполнен поворачивающимся.

В отделке использованы материалы, полученные путем вторичной переработки. Внутри предусмотрены магнитные крепления для различных гаджетов.

Кроссовер Skoda Vision 7S отличается нетипичной посадочной формулой 6+1, то есть у него шесть полноценных сидений и детское кресло на центральной консоли — в самом безопасном месте салона при ДТП. Водитель может присматривать за детьми на третьем ряду с помощью специальной камеры.

Для водителя и пассажиров предусмотрен специальный режим Relax — он активируется только когда авто стоит. В этом случае руль и передняя панель сдвигаются вперед и освобождают больше места, а кресла первого и второго ряда можно разложить.

Характеристики Skoda Vision 7S станут известны ближе к дате презентации серийной модели. Заявлено только, что электрокар Skoda по размерам сопоставим с моделью Kodiaq, получил батарею на 89 кВт∙ч и обладает запасом хода в 600 км.

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.