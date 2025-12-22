0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Прорыв в отрасли: в Британии был создан первый европейский натрий-ионный аккумулятор

50
Прорыв в отрасли: в Британии был создан первый европейский натрий-ионный аккумулятор
Прорыв в отрасли: в Британии был создан первый европейский натрий-ионный аккумулятор
В Уэльсе произошел прорыв в области производства батарей. Здесь был создан первый продукт полностью из британских и европейских материалов.
Об этом сообщает издание Ess news, пишет УНИАН.
Исследовательская группа из компании Batri и Университета Суонси создала новую цилиндрическую натрий-ионную батарею с использованием материалов, произведенных в Великобритании, которая, как полагают, является первой в своем роде.
Натрий-ионная батарея формата 18650 сочетает в себе химические составы, разработанные британской компанией Batri, занимающейся хранением энергии, и Университетом Суонси, в том числе композитным углеродом, полученным из угля Уэльса.
В Batri заявили, что демонстрационная батарея знаменует начало более широкой программы разработки, и компания уже производит больше батарей, наращивая производство материалов и собственные мощности сборки батарей в Уэльсе. При этом Batri сотрудничает с AceOn Group для интеграции британских натрий-ионных батарей в сменные аккумуляторные батареи и индивидуальные энергетические системы.
«Прорыв Batri в производстве элементов 18650 в Великобритании, подкрепленный мировым уровнем материаловедения в Суонси, демонстрирует, что Великобритания может лидировать в области безопасных и надежных альтернатив свинцово-кислотным и литиевым батареям начального уровня», — отметил генеральный директор AceOn Group.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems