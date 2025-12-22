Прорыв в отрасли: в Британии был создан первый европейский натрий-ионный аккумулятор
В Уэльсе произошел прорыв в области производства батарей. Здесь был создан первый продукт полностью из британских и европейских материалов.
Об этом сообщает издание Ess news, пишет УНИАН.
Исследовательская группа из компании Batri и Университета Суонси создала новую цилиндрическую натрий-ионную батарею с использованием материалов, произведенных в Великобритании, которая, как полагают, является первой в своем роде.
Натрий-ионная батарея формата 18650 сочетает в себе химические составы, разработанные британской компанией Batri, занимающейся хранением энергии, и Университетом Суонси, в том числе композитным углеродом, полученным из угля Уэльса.
В Batri заявили, что демонстрационная батарея знаменует начало более широкой программы разработки, и компания уже производит больше батарей, наращивая производство материалов и собственные мощности сборки батарей в Уэльсе. При этом Batri сотрудничает с AceOn Group для интеграции британских натрий-ионных батарей в сменные аккумуляторные батареи и индивидуальные энергетические системы.
«Прорыв Batri в производстве элементов 18650 в Великобритании, подкрепленный мировым уровнем материаловедения в Суонси, демонстрирует, что Великобритания может лидировать в области безопасных и надежных альтернатив свинцово-кислотным и литиевым батареям начального уровня», — отметил генеральный директор AceOn Group.
Поделиться новостью
Также по теме
Прорыв в отрасли: в Британии был создан первый европейский натрий-ионный аккумулятор
ГНС объяснила, зачем им доступ к банковским счетам украинцев
В «Дія» запустили компенсацию автогражданки для ветеранов ВСУ
Не только золото: цена на какой металл бьет рекорды
Рост зарплат и курс на инклюзию — как рынок труда чувствует себя во время войны
Украина получила очередной транш от ЕС в рамках программы Ukraine Facility