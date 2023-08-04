Пропускная способность сетей «Укрэнерго» восстановлена ​​после обстрела до 70−80% от прошлогодней — глава компании Сегодня 17:15 — Энергетика

Пропускная способность сетей «Укрэнерго» восстановлена ​​после обстрела до 70−80% от прошлогодней — глава компании

Пропускная способность магистральной сети, за которую отвечает НЭК «Укрэнерго», после массированных воздушных атак рф составляет на сегодняшний день примерно 70−80% от прошлогодней, сообщил председатель правления Владимир Кудрицкий.

«Это очень приблизительная оценка, потому что нет какой-то четкой методологии расчета, насколько процентов восстановлена ​​сеть. По нашей оценке, сеть „Укрэнерго“ имеет примерно 70−80% пропускной способности от того, что было в прошлом году, и мы продолжаем ее увеличивать», — сказал Кудрицкий на пресс-конференции в Медиа-центре Одессы в четверг.

В то же время он отметил, что восстановить на 100% объем разрушений, причиненных энергосистеме — как объектам «Укрэнерго», так и генерации и распределительным сетям — невозможно физически.

«Глобальный масштаб этих разрушений — от трети до половины энергосистемы в зависимости от того, как считать. И невозможно все восстановить за восемь месяцев с момента прекращения массированных обстрелов», — пояснил глава «Укрэнерго».

«Поэтому мы должны мудро распределить ресурс, в том числе финансовый, чтобы починить максимум из возможного. Это касается и генерации, и магистральной сети», — отметил он.

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