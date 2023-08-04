Пропускная способность сетей «Укрэнерго» восстановлена ​​после обстрела до 70−80% от прошлогодней — глава компании — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Пропускная способность сетей «Укрэнерго» восстановлена ​​после обстрела до 70−80% от прошлогодней — глава компании

Энергетика
17
Пропускная способность сетей «Укрэнерго» восстановлена ​​после обстрела до 70−80% от прошлогодней — глава компании
Пропускная способность сетей «Укрэнерго» восстановлена ​​после обстрела до 70−80% от прошлогодней — глава компании
Пропускная способность магистральной сети, за которую отвечает НЭК «Укрэнерго», после массированных воздушных атак рф составляет на сегодняшний день примерно 70−80% от прошлогодней, сообщил председатель правления Владимир Кудрицкий.
«Это очень приблизительная оценка, потому что нет какой-то четкой методологии расчета, насколько процентов восстановлена ​​сеть. По нашей оценке, сеть „Укрэнерго“ имеет примерно 70−80% пропускной способности от того, что было в прошлом году, и мы продолжаем ее увеличивать», — сказал Кудрицкий на пресс-конференции в Медиа-центре Одессы в четверг.
В то же время он отметил, что восстановить на 100% объем разрушений, причиненных энергосистеме — как объектам «Укрэнерго», так и генерации и распределительным сетям — невозможно физически.
«Глобальный масштаб этих разрушений — от трети до половины энергосистемы в зависимости от того, как считать. И невозможно все восстановить за восемь месяцев с момента прекращения массированных обстрелов», — пояснил глава «Укрэнерго».
«Поэтому мы должны мудро распределить ресурс, в том числе финансовый, чтобы починить максимум из возможного. Это касается и генерации, и магистральной сети», — отметил он.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.