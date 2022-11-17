Промышленность Украины получила мощный удар, разрушены крупнейшие предприятия — Шмыгаль Сегодня 17:10 — Казна и Политика

Восстановление экономики Украины после войны будет происходить в результате развития малого и среднего бизнеса, а также новых отраслей для государства.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, выступая на Киевском международном экономическом форуме.

«Мы понимаем, что промышленность получила мощный удар. Разрушены крупнейшие наши предприятия, наши гиганты — ММК имени Ильича, „Азовсталь“, Авдеевский коксохимический завод, объединение „Азот“ в Северодонецке и другие предприятия. Понятно, что все эти предприятия восстановить за полгода не получится, и через год не получится. Нужно будет делать большую работу. Упор нужно будет делать на малый и средний бизнес, упор нужно будет делать на новые направления, новые сферы для Украины, не принимая во внимание восстановление металлообрабатывающего и сталелитейного производства», — сказал он.

По словам Шмыгаля, власти должны сделать большой объем работы.

«Впереди нас ждет большая работа — удержать экономику в период войны, восстановить экономику, построить ее лучше, чем она была до этого. Действительно, это период лишений, но и период возможностей, потому что мы понимаем, что мы будем отстраивать вещи, которые потеряны, в лучшем виде, чем они были до этого», — добавил глава правительства.

Шмыгаль также отметил, что главным источником финансирования обновления Украины после войны станут замороженные российские активы.

«Президент, правительство, дипломаты сейчас активно работают над тем, чтобы замороженные российские активы — свыше 300 млрд долларов суверенных активов плюс активы олигархов, активы российского бизнеса — были переданы для нашего восстановления. Это станет стержнем и основным источником и ресурсом для нашего восстановления, в том числе для строительства нового жилья, мостов, новых городов, всего», — сказал он.

Глава правительства подчеркнул, что Кабмин планирует восстанавливать страну вместе с бизнесом «на основе абсолютно честного открытого диалога».

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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