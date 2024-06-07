Промышленники призвали Шмыгаля не увеличивать норматив импорта электроэнергии — Finance.ua

Промышленники призвали Шмыгаля не увеличивать норматив импорта электроэнергии Сегодня 13:12 — Энергетика

Промышленники призвали Шмыгаля не увеличивать норматив импорта электроэнергии

Федерация работодателей Украины призывает Кабмин отменить постановление № 611 от 30 мая 2024 г., согласно которому промышленные потребители электроэнергии освобождаются от плановых ограничений, если объем импорта составляет не менее 80% в структуре потребления, и вернуться в предыдущую редакцию Положения об особенностях импорта электрической условиях военного положения в Украине, в которой был зафиксирован норматив на уровне 30% с мая по сентябрь и 50% с октября по апрель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо генерального директора ФРУ Руслана Ильичева к премьер-министру Денису Шмыгалю.

«Постановлением Кабинета министров Украины от 30 мая 2024 г. № 611 внесены изменения в Положение об особенностях импорта электрической энергии в условиях военного положения в Украину (постановление КМУ от 27 октября 2023 г. № 1127). Согласно новой редакции, НЭК „Укрэнерго“ гарантирует обеспечение импортерам электроэнергии, освобождая их от плановых ограничений потребления, если объем импорта составляет не менее 80% в структуре потребления (было 30% с мая по сентябрь и 50% с октября по апрель)», — говорится в письме.

Отмечается, что принятие решения по столь важному и актуальному для промышленности вопросу состоялось без надлежащей дискуссии и обсуждения, что лишило потребителей возможности высказать замечания и предложения, несмотря на многочисленные потенциально негативные последствия.

Как объясняет ФРУ, мощность межгосударственных связей значительно меньше потребностей бизнеса, что обусловит возникновение дефицита импортной электроэнергии, который в нынешней ситуации с состоянием энергетической системы Украины не может быть покрыт за счет внутреннего производства.

Это приведет к искусственному росту спроса на импорт и может привести к росту цен. На аукционах по распределению межгосударственных связей преимущество получают предприятия с низкой долей затрат на электрическую энергию в себестоимости продукции. Предоставление гарантий поставки только тем, кто импортирует 80% своих потребностей, серьезно навредит энергоемким отраслям промышленности и приведет к остановке крупных производств в часы пиковой нагрузки", — предупреждают во ФРУ.

Повышение стоимости импорта приведет к общему росту цен на электроэнергию и потребительские товары, что негативно повлияет на уровень жизни населения. «Нестабильность поставок электроэнергии создает препятствия для планирования производства, что негативно влияет на промышленность и смежные отрасли, такие как железнодорожный транспорт и работа портов.

Неспособность обеспечить стабильные поставки электроэнергии приведет к снижению производственной активности крупных предприятий, уменьшению налоговых поступлений, валютной выручки, негативно повлияет на ВВП Украины, обеспечение обороноспособности нашего государства, а также рост безработицы.

Во избежание негативных последствий для экономики и промышленности Федерация работодателей Украины обратилась к украинскому правительству с просьбой отменить постановление № 611 от 30.05.2024 и вернуться к предыдущим условиям импорта электроэнергии, которые предусматривали 30% импорта с мая по сентябрь и 50% с октября по апрель.

Кроме того, ФРУ предложила внести в Положение об особенностях импорта электрической энергии в условиях военного положения в Украину норму по увеличению объемов областных лимитов потребления на величину импортируемой электроэнергии.

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