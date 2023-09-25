Промпроизводство в Украине за 6 мес.-2023 снизилось на 2,9% - Госстат — Finance.ua
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Промпроизводство в Украине за 6 мес.-2023 снизилось на 2,9% - Госстат

Казна и Политика
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Промышленное производство в Украине в первой половине 2023 года снизилось на 2,9%, в то время как в прошлом году за этот период падение составило 31,9%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат).
Ведомство уточнило, что с марта этого года фиксируется рост промышленного производства: после скачка на 51,2% в марте восстановление замедлилось до 18,2% в апреле, 17,9% в мае и 13,7% в июне.
В то же время падение к довоенным январю и февралю 2022 соответственно на 40% и 34,4% обусловило в целом негативный результат по итогам полугодия.
Госстат уточняет, что данные представлены без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя, а также части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
По секторам статистическое ведомство зафиксировало за январь-июнь этого года наибольшее снижение — 11,4% - в поставках электроэнергии, газа и пара, в то время как в добывающей промышленности оно составило 9,2%.
Больше всего упала добыча металлических руд — на 28,7%, в то время как нефти и газа — всего на 2,7%, а в добыче угля даже зафиксирован небольшой рост на 0,8%.
В целом, увеличилось по итогам первого полугодия и производство в перерабатывающей промышленности — на 3,1%.
Такой показатель обеспечило производство автотранспортных средств — 29,9%, машиностроение — 12,9%, пищевая промышленность — 12,1%, производство мебели, ремонт и монтаж машин — 11,6%, производство резиновых и пластмассовых изделий — 6,5% и деревообрабатывающая промышленность — 4%.
Наибольший спад в перерабатывающей промышленности показали производство кокса и продуктов нефтепереработки — 51,4% и металлургия — 20,9%.
В номинальном выражении Украина в январе-июне 2023 года реализовала промышленную продукцию (товары, услуги) на сумму 1549,66 млрд грн, что на 6,5% больше, чем в январе-июне 2022 года (1455,125 млрд грн), в том числе за пределы страны — на сумму 282,363 млрд грн.
По ее данным, в июне-2023 по сравнению с июнем-2022 оборот реализуемой добывающей и перерабатывающей промышленности вырос на 35%.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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