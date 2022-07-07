Промо-акция на $1 200 000 от RoboForex — Finance.ua
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Промо-акция на $1 200 000 от RoboForex

Личные финансы
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Промо-акция на $1 200 000 от RoboForex
Промо-акция на $1 200 000 от RoboForex
Международный брокер RoboForex запускает новую масштабную промо-акцию для своих клиентов и партнёров в честь празднования своего 12-летия. Акция пройдёт с 1 июля 2022 года по апрель 2023 года. Общий призовой фонд составит $1 200 000.
В каждый из 10 месяцев проведения акции будет разыгрываться 64 денежных приза на общую сумму в $120 000. Выигрышная сумма будет доступна победителям как для вывода без дополнительных условий сразу же после получения на счёт, так и для ведения торговли — выбор остаётся за клиентом.
Роберт Стивенсон, директор по развитию бизнеса RoboForex, комментирует: «Мы продолжаем традицию последних лет и запускаем промо-акцию в честь 12-летия RoboForex. Мы увеличили призовой фонд и количество призовых мест — теперь каждый месяц будет разыгрываться 64 денежных приза от $1 000 до $20 000. Желаем всем участникам удачи!»
Призы распределяются среди обладателей выигрышных Купонов — их можно получить за торговлю на счетах RoboForex или за привлечение клиентов в компанию по Партнёрской программе. Ежемесячно можно получать до 3-х Купонов разных категорий.

Категории для получения Купонов

1. Торговля на счетах Prime

Prime — это счета с лучшими торговыми условиями, которые предоставляет компания: спреды — от 0 пунктов, комиссия — от 10 USD за 1 млн USD оборота, плечо — до 1:300.
Условия получения Купона:
  • Пополнение счёта на сумму от 300 USD.
  • Объём торговых операций в месяц — не менее 3-х лотов*.
* - Учитываются только позиции по Валютным парам и Металлам, открытые в текущем месяце.
Открыть Prime-счёт

2. Привлечение клиентов в качестве партнёра RoboForex

Партнеры RoboForex имеют возможность получать до 84% от дохода брокера.
Условия получения Купона:
Партнёрская комиссия по итогам месяца — не менее 300 USD.
Стать партнёром

3. Трейдерам CopyFX

CopyFX — это инвестиционная платформа, позволяющая клиентам компании получать комиссионные отчисления за копирование их сделок другими трейдерами.
Условия получения Купона:
Вхождение в ТОП-30 лучших трейдеров CopyFX на счетах Prime за текущий месяц.
Открыть Prime-счёт в CopyFX
Более подробную информацию по условиям получения Купонов и проведению розыгрышей можно найти на сайте RoboForex.
Выдача Купонов уже началась! Присоединяйтесь к акции и участвуйте в розыгрышах каждый месяц. Желаем вам удачи!
По материалам:
RoboForex
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