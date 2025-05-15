Сколько стоит арендовать квартиру в Киеве — Finance.ua

Сколько стоит арендовать квартиру в Киеве Сегодня 17:40 — Личные финансы

Сколько стоит арендовать квартиру в Киеве

Средняя зарплата в Киеве на апрель 2025 г., по данным сайта по поиску работы Work.ua, составляет 27 500 грн. Это самый высокий показатель в Украине. Арендовать однокомнатную квартиру в столице, по данным ЛУН, стоит 17 тыс. грн. Средняя цена на двухкомнатные квартиры — 27 тыс. грн, трехкомнатные — 43 тыс. грн.

Об этом говорится в статье Finance.ua «В каком крупном городе Украины сегодня дешевле всего арендовать квартиру».

Представим, что жилье в Киеве ищет человек со средним доходом. Чтобы снять однокомнатную квартиру, ему придется выложить 62% от зарплаты. В то же время у пары аренда квартиры будет забирать 31% дохода.

По данным ЛУН, менее половины среднего заработка на аренду однокомнатной квартиры в столице тратят только автослесари (36%), менеджеры по продажам (49%), водители, маркетологи и менеджеры по закупкам (47%). Представители других профессий платят за аренду 1-комнатной более половины своей зарплаты.

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Напомним, по данным портала M2bomber, за последний месяц стоимость аренды квартир в столице выросла на 13,69%, или более чем на 2 500 грн — со средних 18 472 до 21 тыс. грн. За год стоимость аренды жилья в столице выросла еще больше — на 32,39%, или более 5 тыс. грн. А вот за последние 6 месяцев цены на аренду значительно снизились. Удешевление составило 12,45% или почти 3 тыс. грн.

По данным Госстата, аренда жилья в Украине подорожала с начала года. Закарпатская и Львовская области остаются наиболее дорогими регионами для аренды. Самые низкие цены в Херсонской (3118 гривен), Запорожской (3623 гривны) и Николаевской (3908 гривен) областях.

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