Сколько стоит арендовать жилье в Европе (инфографика) — Finance.ua

Сколько стоит арендовать жилье в Европе (инфографика) Сегодня 11:14 — Мир

Сколько стоит арендовать жилье в Европе (инфографика)

Среди всех европейских столиц самое дорогое жилье в Лондоне: месячная аренда однокомнатной квартиры стоит более 2 тысяч евро, без учета комиссионных и коммунальных платежей. Выгоднее всего снимать жилье в Скопье (Македония) — всего 250 евро за однушку.

О стоимости аренды квартир в Европе до и после начала полномасштабной войны в Украине рассказывает издание «Слово и дело».

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В британской столице перед полномасштабной войной средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры (необорудованной, в хорошем состоянии) составляла 1 тысячу 775 евро. Теперь цена аренды выросла до около 2 тысяч 125 евро (+19,7%).

Немного дешевле обойдется аренда квартиры в ирландском Дублине и Люксембурге — 1 тысяча 925 евро и 1 тысяча 825 евро в месяц. Стоимость аренды выросла на 14,9% и 7,4% по сравнению с довоенным периодом.

В шведском Стокгольме стоимость аренды не сильно изменилась за последние годы — выросла на 4,7%. Однокомнатную квартиру можно снять за 1 тысячу 675 евро. Почти столько же стоит месяц аренды в Амстердаме (Нидерланды) — 1640 евро (+17,1%).

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Около полуторы тысяч стоит аренда однокомнатного жилья в Копенгагене (Дания), Рейкьявике (Исландия), Осло (Норвегия) и Берне (Швейцария). Больше всего за время войны подорожала аренда в Рейкьявике — на 24,5%.

В Париже однокомнатная квартира стоит около 1,3 тысячи в месяц (+4% за время войны). В Лиссабоне (Португалия) и Берлине (Германия) — около 1,2 тысячи евро.

От 1,1 тысячи до 1 тысячи евро стоит аренда жилья в Вене (Австрия), Хельсинки (Финляндия), Праге (Чехия) и Мадриде (Испания). При этом Хельсинки — одна из немногих европейских столиц, где аренда стала дешевле — на 4,3%.

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Незначительно снизилась стоимость аренды также в Риме (Италия) — около 915 евро в месяц (-1,1%).

От 900 до 800 евро обойдется месячная аренда жилья в Белграде (Сербия), Валлетте (Мальта), Загребе (Хорватия) и Вильнюсе (Литва). Больше всего цены выросли в Вильнюсе и Белграде — почти на треть.

В Будапеште (Венгрия) квартиру можно снять за 775 евро (+13,1% за время войны), в Таллинне (Эстония) — за 755 евро (+34,8%), в Риге (Латвия) — за 715 евро (+18,2%), в Варшаве (Польша) — за 665 евро (+27,9%).

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Больше всего за время войны подорожала аренда квартир в Сараево (Босния и Герцеговина) — на 41%. Теперь придется платить около 585 евро в месяц.

Дешевле всего снимать однокомнатную квартиру в македонском Скопье — 250 евро в месяц. Цена практически не изменилась в последние годы.

Слово і Діло По материалам:

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