Какой налог на доход с аренды жилья в Чехии — Finance.ua

Какой налог на доход с аренды жилья в Чехии Сегодня 09:13 — Недвижимость

Какой налог на доход с аренды жилья в Чехии

За сдачу в аренду недвижимости в этой стране физические лица обязаны платить налог на прибыль. Его размер составляет:

15% от дохода до 66412 евро (48-кратный размер минимальной зарплаты);

до 66412 евро (48-кратный размер минимальной зарплаты); 23% применяется к налоговой базе сверх этого предела.

При этом есть возможность вычесть из налоговой базы фактические расходы на квартиру, например, расходы на ремонт. Те, кто не хочет считать и показывать расходы, могут воспользоваться упрощенной системой и отнять от общего дохода 30%. Также есть возможность получения налоговых льгот.

Что касается юридических лиц, то они платят корпоративный налог на прибыль от дохода за аренду по ставке в размере 19%.

Уплачивать налоги за доход от аренды должны все владельцы недвижимости в Чехии, в том числе и нерезиденты. Главное условие — заработок должен превышать 15 тыс. крон (600 евро) в год. Все владельцы недвижимости в Чехии, независимо от их гражданства, должны своевременно оплачивать ежегодные налоги и коммунальные платежи.

Размер годового налога на недвижимость может изменяться, ведь его каждый год пересматривают местные органы власти в каждом населенном пункте страны. В целом он может зависеть также от таких факторов, как тип объекта (квартира, частный дом, земельный участок, коммерческое помещение и т. п. ), площадь или расположение.

К примеру, годовой налог за квартиру площадью 60−80 кв. м в Праге может составить около 50 евро, а за частный дом такой же площади — 100 евро. Вместе с тем следует понимать, что Прагу считают городом с одной из самых высоких налоговых ставок.

Если игнорировать уплату годового налога или уплачивать его несвоевременно, можно получить штраф. Часто его размер превышает размер самого налога. И не удивляйтесь, если с вашего счета внезапно исчезнут средства — налоговая инспекция Чехии имеет право взыскать задолженность с любого счета должника на территории страны.

Читайте больше о том, сколько там должны платить владельцы недвижимости, в статье:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.