Прокуратура требует отмены регистрации права собственности на несуществующий дом в Подольском районе столицы (детали) — Finance.ua

Прокуратура требует отмены регистрации права собственности на несуществующий дом в Подольском районе столицы (детали) Сегодня 13:34 — Недвижимость

Прокуратура требует отмены регистрации права собственности на несуществующий дом в Подольском районе столицы (детали)

Подольская окружная прокуратура Киева обратилась в суд с иском об отмене регистрации права собственности на несуществующий жилой дом общей площадью почти 43 кв. м на ул. Сырецкой.

Приобретение в собственность недвижимости было основанием для оформления в дальнейшем прав на земельный участок стоимостью более 2 млн гривен, на котором расположен дом.

Установлено, что в Государственном земельном кадастре уже зарегистрирован земельный участок площадью 0,0607 га в Подольском районе столицы. Регистрация состоялась на основании документов, содержащих признаки фальсификации.

В ходе проверки выяснилось, что на участке отсутствуют какие-либо здания или сооружения, а решение о его передаче в собственность или использование Киевский городской совет никогда не принимал. В регистрационных документах указано, что на участке есть жилой дом.

Кроме того, государственные органы, ответственные за выдачу градостроительных условий, разрешительной документации на строительство и присвоение адреса, подтвердили, что не выдавали никаких разрешений для этого земельного участка.

Выявленные нарушения стали основанием для обращения прокуратуры в суд с требованием отменить незаконную регистрацию прав на несуществующий дом.

Подольский районный суд Киева открыл производство по делу.

3m2 По материалам:

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