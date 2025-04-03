Прокуратура сообщила о подозрении киевлянину, самовольно захватившему участок возле Днепра (фото) — Finance.ua

Прокуратура сообщила о подозрении киевлянину, самовольно захватившему участок возле Днепра (фото) Сегодня 18:12 — Криминал

Прокуратура сообщила о подозрении киевлянину, самовольно захватившему участок возле Днепра (фото)

Установлено, что частный предприниматель без разрешений построил ресторанный комплекс на участке площадью 0,5636 га в прибрежной защитной полосе Галерного залива в Голосеевском районе Киева.

Для того чтобы приобрести право пользования на этот земельный участок, подозреваемый подделал документы о существовании гражданско-правовых отношений с другим лицом и обратился в суд с требованием зарегистрировать за ним право собственности на построенный объект недвижимости.

Получив положительное решение суда, мужчина внес ресторанный комплекс в уставный капитал созданного им общества, в результате чего легализовал незаконно построенный объект и получил право пользования земельным участком, который находится в собственности территориальной общины Киева.

Досудебное расследование по уголовному производству осуществляется Голосеевским УП ГУНП в г. Киеве при оперативном сопровождении УСС в г. Киеве ГСР НПУ.

В пресс-службе отмечают, что Киевская городская прокуратура в 2024 году обратилась в суд с иском, в котором просит снести самовольно построенный гостинично-ресторанный комплекс и расторгнуть договоры аренды на земельные участки в пределах прибрежной защитной полосы Днепра.

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