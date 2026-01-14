0 800 307 555
Прокуратура хочет взыскать 590 тысяч гривен с подрядчика, строившего скважину на столичной Оболони

Подольская окружная прокуратура Киева обратилась в Хозяйственный суд города Киева с иском в интересах государства в лице Киевского городского совета о взыскании убытков и штрафных санкций из частного общества.
Об этом говорится в сообщении прокуратуры.
Специализированное водохозяйственное коммунальное предприятие «Киевводфонд» и частное общество заключили договор на строительство артезианской скважины малой производительности по ул. Вышгородская в Оболонском районе города Киева.
В рамках досудебного расследования уголовного производства по результатам строительно-технической и экономической экспертизы, а также анализа документов установлено завышение стоимости работ по строительству артезианской скважины.
По данным экспертиз, в актах приемки строительных работ безосновательно отражены большие объемы бурения скважины и монтажа обсадных труб, чем фактически выполнено на объекте, в том числе путем дублирования одних и тех же видов работ. Это привело к причинению бюджета города Киева ущерба в размере почти 490 тыс. гривен.
Кроме того, согласно условиям договора, нарушение обязательств по договору является основанием для применения хозяйственных санкций, в частности, уплаты штрафа в размере 20% стоимости выполненных работ.
Следовательно, учитывая установленный объем завышенных работ, прокуратура требует взыскать с подрядчика штрафные санкции почти в 100 тыс. гривен.
Хозяйственным судом города Киева открыто производство по делу.
