Прокуратура арестовала имущества на 650 млн грн экс-министра обороны Украины — Finance.ua
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Прокуратура арестовала имущества на 650 млн грн экс-министра обороны Украины

Сегодня 05:28Финтех и Карты
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Прокуратура арестовала имущества на 650 млн грн экс-министра обороны УкраиныПрокуратура арестовала имущества на 650 млн грн экс-министра обороны Украины
Прокуратура арестовала и передала Агентству розыска и менеджмента активов (АРМА) 645 вагонов стоимостью около 650 млн грн, принадлежащих семье экс-министра обороны Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора Украины.
«При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры в ходе расследования уголовного производства арестованы 645 железнодорожных вагонов стоимостью около 650 млн грн, принадлежащих предприятиям семьи экс-чиновника, объявленного в розыск за государственную измену. Арестованное имущество передано в управление АРМА», — говорится в сообщении.
По данным следствия, на территории Украины ведут свою деятельность ряд предприятий, конечным бенефициарным собственником которых является семья бывшего министра обороны Украины (2012-2014 г.г.). Они занимаются поставками и реализацией товаров на территории рф, а также производят оборудование для оборонно-промышленного комплекса государства-агрессора.
Кроме того, по ходатайству прокуратуры наложен арест на другое имущество этой финансово-промышленной группы предприятий и их владельцев. В частности, арестованы:
  • 30 земельных участков,
  • 30 объектов недвижимости, в том числе 6 целостных имущественных комплексов,
  • корпоративные права 22 субъектов хозяйствования.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: noworries
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