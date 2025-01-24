Производство пива в Украине в 2024 г. выросло на 4,8% — Finance.ua

Производство пива в Украине в 2024 г. выросло на 4,8% Сегодня 06:53 — Казна и Политика

Производство пива в Украине в 2024 г. выросло на 4,8%

Производство пива в Украине в январе-декабре 2024 года достигло 140,0 млн дал, что на 4,8% больше, чем годом ранее, сообщается на сайте отраслевой организации пивоваров «Укрпиво».

«Экспертная оценка объема производства пива по Украине (кроме пива безалкогольного с содержанием спирта до 0,5 об.%) за 12 месяцев 2024 года составила — 140,0 млн дал и составляет 104,8% к аналогичному периоду 2023 года. В то же время указанный показатель составляет только — 82,4% к объемам производства 12 месяцев 2021 года», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, производство пива в Украине в 2023 году выросло на 7,8% по сравнению с 2022 годом. В то же время в 2022 году оно упало на 27,9% по сравнению с 2021 годом — до 122,8 млн дал.

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