Производство молока в Украине сместилось на запад — Finance.ua

Производство молока в Украине сместилось на запад 03.02.2023, 05:34 — Аграрный рынок

Молочная отрасль Украины в 2022 году из-за войны недополучила 1 млн т сырья. За год было надоено 7,66 млн т молока, что на 12,1% меньше, чем годом ранее.

Такое мнение высказала аналитик Ассоциации производителей молока Яна Линецкая. В то же время 34,2% молока было произведено в промышленных хозяйствах, а 65,8% — в хозяйствах населения.

Сельскохозяйственные предприятия обеспечили 2,621 млн тонн молока, что на 5,3% меньше, чем в 2021 году. Больше всего сократилось производство в Харьковской области (-54,6%; 111,7 тыс. т), Сумской (-5,6%; 154,2 тыс. т.) и Одесской (-4,1%; 21,3 тыс. т .т).

"Вместо этого центральные и западные области нарастили производство за счет релокации бизнеса и роста спроса на сырье в этих регионах. Так, на 23,4% выросло производство молока в Черновицкой области (9,5 тыс. т), на 21,5% — в Тернопольской (143,2 тыс. т), на 8,4% — в Винницкой (242,9 тыс. т).

Как результат, несколько изменилась тройка лидеров по производству молока в разрезе регионов — Винницкая область вытеснила Черниговщину с третьего места", — сообщает Яна Линецкая.

Больше всего промышленного молока произвели молочно-товарные фермы Полтавской (394,8 тыс. т; +1,2%), Черкасской (321,3 тыс. т; +8,5%) и Винницкой (242,9 тыс. т; + 8,4%) областей.

«Хозяйства населения сокращали производство более существенно. В общей сложности приусадебным сектором, по ориентировочным оценкам, было произведено 5,038 млн т молока, что на 15,3% меньше, чем в 2021 году. Население, бежавшее от войны с оккупированных территорий и из зоны активных боевых действий, вынуждено было продавать или оставлять скот, спасая самое ценное», — объясняет эксперт.

По прогнозам Яны Линецкой, с конца февраля — марта производство молока в стране имеет шансы на рост, поэтому развитие рынка будет зависеть от активности спроса — как внешнего, так и внутреннего.

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