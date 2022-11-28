Производство iPhone 14 упадет на 30% из-за протестов в Китае — Finance.ua

Производство iPhone 14 упадет на 30% из-за протестов в Китае Сегодня 07:18 — Технологии&Авто

Производство iPhone 14 упадет на 30% из-за протестов в Китае

По итогам ноября производство смартфонов iPhone 14 на заводе Foxconn в Китае может снизиться на 30%.

Об этом сообщает Reuters.

После падения производства следует ожидать задержек поставок.

Предприятие Foxconn является крупнейшим производителем iPhone в Китае, откуда смартфоны уходят не только на внутренний рынок, но и на экспорт. Однако в последние недели работа предприятия чрезвычайно усложнилась. Сначала из-за вспышки COVID-19 огромный завод (численность работников составляет около 200 тыс. человек) ушел на карантин, причем часть работников потеряла возможность покидать пределы завода, где есть общежития, спортивные площадки.

Теперь завод в Чжэнчжоу охватили протесты. Более 20 тыс. сотрудников (в большинстве — недавно нанятые кадры) уволились. Увольнения пошли после того, как компания предложила $1400 тем, кто пожелал оставить погрузившийся в хаос завод. Foxconn принесла извинения за «техническую ошибку», которая якобы произошла с начислением «бонусных» выплат новым работникам, которая во многом стала причиной новых протестов, включая столкновения со службой безопасности.

В результате такой ситуации производство iPhone 14 на заводе по итогам ноября может упасть на 30%. Такая ситуация особенно неприятна тем, что близятся рождественские и новогодние праздники, когда покупки смартфонов традиционно идут вверх.

The page По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.