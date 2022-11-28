Производство iPhone 14 упадет на 30% из-за протестов в Китае — Finance.ua
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Производство iPhone 14 упадет на 30% из-за протестов в Китае

Технологии&Авто
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Производство iPhone 14 упадет на 30% из-за протестов в Китае
Производство iPhone 14 упадет на 30% из-за протестов в Китае
По итогам ноября производство смартфонов iPhone 14 на заводе Foxconn в Китае может снизиться на 30%.
Об этом сообщает Reuters.
После падения производства следует ожидать задержек поставок.
Предприятие Foxconn является крупнейшим производителем iPhone в Китае, откуда смартфоны уходят не только на внутренний рынок, но и на экспорт. Однако в последние недели работа предприятия чрезвычайно усложнилась. Сначала из-за вспышки COVID-19 огромный завод (численность работников составляет около 200 тыс. человек) ушел на карантин, причем часть работников потеряла возможность покидать пределы завода, где есть общежития, спортивные площадки.
Теперь завод в Чжэнчжоу охватили протесты. Более 20 тыс. сотрудников (в большинстве — недавно нанятые кадры) уволились. Увольнения пошли после того, как компания предложила $1400 тем, кто пожелал оставить погрузившийся в хаос завод. Foxconn принесла извинения за «техническую ошибку», которая якобы произошла с начислением «бонусных» выплат новым работникам, которая во многом стала причиной новых протестов, включая столкновения со службой безопасности.
В результате такой ситуации производство iPhone 14 на заводе по итогам ноября может упасть на 30%. Такая ситуация особенно неприятна тем, что близятся рождественские и новогодние праздники, когда покупки смартфонов традиционно идут вверх.
По материалам:
The page
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