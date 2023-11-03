Производство и переработка критических материалов: рабочая группа предложила инвестпроекты на $800 миллионов — Finance.ua

Производство и переработка критических материалов: рабочая группа предложила инвестпроекты на $800 миллионов Сегодня 13:30 — Казна и Политика

Производство и переработка критических материалов: рабочая группа предложила инвестпроекты на $800 миллионов

Сектор производства и переработки критических материалов в Украине имеет большой потенциал для развития — предложены инвестпроекты на $800 миллионов.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики по итогам обсуждения предложений от участников секторальной рабочей группы по критическим материалам, работающей над подготовкой Плана для реализации программы Ukraine Facility.

В работе секторальной группы приняли участие работники Минэкономики, Госгеонедр и более 100 представителей разных сфер производства и переработки критических материалов, а также ассоциаций, неправительственных организаций.

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«В Украине имеются месторождения 22 из 34 минералов, определенных ЕС как критические. Украина входит в ТОП-10 стран-производителей титана, циркония, графита и марганца. Эти факторы создают предпосылки для развития в Украине сектора производства и переработки критических материалов, а также развития производства продукции на их основе», — говорится в сообщении.

Участники рабочей группы представили 29 проектов реформ.

Больше всего предложений касаются доступа будущих недропользователей к геологическим ресурсам и соглашениям о разделе продукции — 14, доступа к инфраструктуре и финансовым стимулам от государства относительно новых проектов — 11, а также горной политики — 4.

По результатам экспертных обсуждений определено 19 предложений изменений к политикам, рекомендованным к внедрению.

При работе секторальной группы также были предложены инвестиционные проекты на сумму 800 млн долл. Предложения касались добычи критических сырьевых материалов, их переработки и производства конечного целевого продукта.

Общий инвестиционный потенциал отрасли к 2033 году оценивается в 12−15 млрд долларов.

Формат Плана не предусматривает включения в него инвестиционных проектов, отметили в Минэкономики. В то же время, их анализ и проработка необходимы для определения приоритетных подсекторов для развития.

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Укрінформ По материалам:

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