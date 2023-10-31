В Европарламенте рассказали, как должны использоваться 50 млрд евро из фонда помощи Украине — Finance.ua
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В Европарламенте рассказали, как должны использоваться 50 млрд евро из фонда помощи Украине

Казна и Политика
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Украина намерена как можно быстрее выполнить все условия для получения от ЕС финансовой помощи в размере 50 млрд евро, предназначенных для экономического и социального восстановления после вторжения рф.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии «Слуга народа» Елену Шуляк после совместной встречи с представителями REGI 30 октября.
В частности, речь идет о реформах в рамках евроинтеграционного курса и регионального развития, децентрализации и дерегуляции, антикоррупционных мерах, максимальном привлечении частных инвестиций в развитие экономики Украины и максимальной цифровизации процессов восстановления, поскольку они положительно влияют на инвестиционный климат Украины.
По ее словам, в план получения 50 млрд евро от ЕС входит принцип «нового европейского баухауза» — новой циркулярной экономики и новые принципы зеленого восстановления. В частности, речь идет о переработке строительных отходов и их повторном использовании.
Глава комитета REGI Юнус Омарже также отметил важность принципов зеленого развития — инвестиции, которые будет получать Украина, ни при каких условиях не должны вредить окружающей среде, поэтому украинское законодательство в этом плане следует приблизить к европейскому. Впрочем, в создании соответствующих законодательных актов Украина будет иметь поддержку со стороны ЕС.
«Поддержка ЕС не ослабляется, наоборот. Все обязательства Европейского Парламента, которые Украина взяла на себя, будут конкретизироваться. Это цель нашего визита. Максимально поддержать и сопровождать Украину на пути внедрения реформ», — отметил он.
По словам Омарже, крайне важно сейчас соблюдение Украиной принципов децентрализации, поскольку это и часть договора о ее вступлении в ЕС, и возможность воплотить и другие евроинтеграционные цели. Поэтому международные коллеги готовы и усиливать децентрализационные мероприятия.
Кроме этого, следует помнить, что первоочередное условие для вступления Украины в ЕС — борьба с коррупцией. Украина, отметил Омарже, уже многое сделала для борьбы с ней, поэтому комитет Европарламента по вопросам регионального развития готов и дальше сотрудничать в этом направлении.
«Финансирование, которое получит Украина, поможет ей преодолеть все вставшие перед ней вызовы. Но получить миллиардную помощь — это одно, а возможность их грамотно использовать — другое», — подчеркнул глава комитета REGI и добавил, что Европарламент планирует начать передавать Украине запланированные объемы финансирования в начале 2024 года.
Украина, используя финансовую помощь ЕС, должна соблюдать определенные правила. В частности, часть средств фонда в 50 млрд евро должна быть использована в качестве технической помощи и еще часть средств из этого фонда будет передана отдельным городам и территориальным общинам.
«Наша цель — переход к политике сплочения, поскольку в ЕС это основа регионального развития государств-членов. Речь, в частности, о приграничном сотрудничестве: регионов и общин Украины с европейскими коллегами. Мы хотим, чтобы прежнее сотрудничество с россией переориентировалось на сотрудничество с государствами — членами ЕС», — подытожил он.
По материалам:
РБК-Україна
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