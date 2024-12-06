Производителю «Трускавецкой» вернули право добывать йодо-бромные воды — Finance.ua
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Производителю «Трускавецкой» вернули право добывать йодо-бромные воды

Фондовый рынок
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Государственная служба геологии и недр Украины (Госгеонедра) возобновила специальное разрешение № 605 для добычи промышленных йодо-бромных подземных вод на Быстровском участке Быстровского месторождения во Львовской области. Соответствующий приказ подписал и.о. главы Службы Сергей Дехтяренко 3 декабря 2024 года.
Об этом пишет Nadra.info
Разрешение действует до 2036 года и принадлежит ООО «Фирма Т.С.Б.», которая производит минеральную воду под брендом «Трускавецкая». Компания также владеет разрешениями на добычу вод из других месторождений: Помирки (до 2032 года) и еще одного участка Быстровского месторождения (до 2040 года). Основными владельцами «Фирмы Т.С.Б.» являются Сергей Васильев и Татьяна Котик.
Действие разрешения № 605 было остановлено в 2019 году из-за нарушений в сфере недропользования. Теперь компания устранила эти нарушения, что позволило восстановить ее право на добычу йодо-бромных вод.
Кроме ООО «Фирма Т.С.Б.», еще одним производителем минеральной воды «Трускавецкая» является ПИИ ООО «Аква-Эко». Эта компания контролируется Томашем Фиалой (основатель Dragon Capital) и Александром Свищевым (президент Федерации водного поло Украины).
Напомним также, что в 2023 году АМКУ разрешил Свищеву купить 50% ООО «Трускавецкая», созданного за два месяца до того Томашем Фиалой (основатель инвестиционной компании Dragon Capital).
Впоследствии, в сентябре 2023 года комитет разрешил «Трускавецкой» приобрести активы ООО «Фирма Т.С.Б.» (которое владеет брендом «Трускавецкая»), которые обеспечивают осуществление деятельности по производству и реализации минеральной воды. Согласно решению АМКУ, такая сделка может быть совершена в течение двух лет.
По материалам:
Діло
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