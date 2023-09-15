Производителя чипов Arm оценили в $54,5 млрд в крупнейшем IPO года — Finance.ua
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Производителя чипов Arm оценили в $54,5 млрд в крупнейшем IPO года

Фондовый рынок
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Производителя чипов Arm оценили в $54,5 млрд в крупнейшем IPO года
Производителя чипов Arm оценили в $54,5 млрд в крупнейшем IPO года
Компания Arm Holdings Plc, разработчик микросхем, получила оценку в $54,5 млрд во время первоначального публичного размещения акций (IPO) в США, спустя семь лет после того, как ее владелец SoftBank Group Corp выкупил компанию в частную собственность за $32 млрд.
Об этом пишет Reuters.
IPO представляет собой снижение по оценке в $64 млрд, за которую SoftBank в прошлом месяце приобрел 25% акций компании, которыми он еще не владел, из $100-миллиардного фонда Vision Fund, которым он управляет. Но даже с такой более низкой оценкой SoftBank выглядит лучше, чем сделка по продажам Arm компании Nvidia Corp за $40 млрд, от которой он отказался в прошлом году на фоне противодействия антимонопольным регуляторам.
Arm оценила свое IPO на уровне $51 за акцию, являющуюся верхним пределом заявленного диапазона, привлекая $4,87 млрд для SoftBank на основе 95,5 млн проданных акций, пишет издание.
Arm уже подписала много своих основных клиентов в качестве главных инвесторов для своего IPO, в том числе Apple, Nvidia, Alphabet, Advanced Micro Devices, Intel и Samsung Electronics.

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По материалам:
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