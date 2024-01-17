Производители в ЕС ежегодно теряют около 16 млрд евро из-за контрафакта — исследование — Finance.ua
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Производители в ЕС ежегодно теряют около 16 млрд евро из-за контрафакта — исследование

Мир
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Производители в ЕС ежегодно теряют около 16 млрд евро из-за контрафакта — исследование
Производители в ЕС ежегодно теряют около 16 млрд евро из-за контрафакта — исследование
Европейские производители одежды, косметики и игрушек ежегодно теряют на продажах около 16 миллиардов евро (17,5 миллиарда долларов) из-за контрафактной продукции.
Об этом пишет dpa.
Согласно новому исследованию Агентства интеллектуальной собственности ЕС (EUIPO), в результате также было потеряно около 200 000 рабочих мест.
«Контрафактные товары наносят реальный ущерб — для потребителей, брендов и нашей экономики. Это последнее исследование показывает вполне реальные убытки с точки зрения утраченных продаж и рабочих мест в ЕС», — заявил исполнительный директор EUIPO Жоау Неграу.
Игрушечная промышленность Германии, как сообщается, входит в наиболее пострадавшие секторы в ЕС: на нее приходится треть ежегодных потерь продаж (334 миллиона евро) из-за контрафактной продукции.
Страной, наиболее пострадавшей от подделок в секторе одежды, является Кипр, а в секторе косметики — Франция.
Швейная промышленность, как сообщается, теряет почти 12 миллиардов евро дохода ежегодно или 5,2% от общего оборота.
Европейский косметический сектор и индустрия игрушек также сообщили о значительном снижении продаж из-за контрафактной фирменной продукции: потери оборота составили 3 миллиарда евро для косметики (4,8%) и 1 миллиард евро для игрушек (8,7%).
Контрафакт также оказывает существенное негативное влияние на рынок труда. Согласно исследованию EUIPO, основанному на данных с 2018 по 2021 год, 160 000 рабочих мест было потеряно в секторе одежды, 32 000 — в секторе косметики и 3600 — в секторе игрушек.

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По материалам:
УНН
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