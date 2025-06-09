Производители алюминия в США выиграют от тарифов Трампа (детали) — Finance.ua
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Производители алюминия в США выиграют от тарифов Трампа (детали)

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Производители алюминия в США выиграют от тарифов Трампа (детали)
Производители алюминия в США выиграют от тарифов Трампа (детали)
Крупнейший производитель первичного алюминия в США Century Aluminum и ведущий переработчик Matalco будут среди крупнейших победителей от более высоких тарифов президента Дональда Трампа на импорт этого металла, поскольку внутренние цены вырастут, сообщили четыре источника в отрасли.
Об этом сообщает Reuters.
Однако некоторые игроки сектора обеспокоены тем, что решение Трампа с 4 июня повысить тарифы с 25% до 50% может привести к такому росту цен, что спрос начнет ослабевать.
Ожидается, что рост доходов производителей и переработчиков алюминия в США главным образом из-за того, что рыночные цены формируются на металл, который является ключевым для строительной, энергетической и упаковочной промышленности.
Обычно компании взимают с клиентов цену на алюминий Лондонской биржи металлов плюс премию физического рынка для покрытия прочих расходов, включая перевозку и налоги.
Так называемая премия Среднего Запада достигла рекордных 62,5 центов США за фунт, или 1377 долларов за метрическую тонну. С момента избрания Трампа на второй срок в ноябре она выросла почти на 190%.
Консалтинговая компания Harbor Aluminum заявила, что премия должна вырасти до 70 центов за фунт или 1543 долларов за тонну, чтобы полностью отобразить 50% тариф.
Компания Constellium, обладающая мощностями для переработки 360 000 тонн алюминия ежегодно в Соединенных Штатах, заявила, что поддерживает первоначальный 25% тариф, поскольку он помогает решить проблему недобросовестной торговой практики стран с нерыночной экономикой.
«Однако мы озабочены тем, что повышение тарифа сверх этого уровня может иметь непредсказуемые последствия — потенциально нарушить цепь поставок алюминия и повлиять на спрос», — добавили в компании.
По материалам:
Finance.ua
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