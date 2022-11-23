Производитель техники HP также объявил о массовых сокращениях — Finance.ua
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Производитель техники HP также объявил о массовых сокращениях

Фондовый рынок
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Производитель техники HP также объявил о массовых сокращениях
Производитель техники HP также объявил о массовых сокращениях
Американская технологическая компания Нewlett Рackard Inc. объявила о намерении в течение следующих трех лет уволить от 4 до 6 тыс. сотрудников.
Об этом пишет Синьхуа.
Отмечается, что в четвертом квартале этого года доходы компании упали на 11% по сравнению с прошлым годом и, по мнению руководства, в следующем году этот тренд будет продолжаться.
Синьхуа отмечает, что в настоящее время на HP в мире работает около 61 тыс. человек.
Напомним, в этом году многие американские технологические компании сокращают свой персонал. На такой шаг уже пошли Amazon, Twitter, Meta, Apple.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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