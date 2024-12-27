Производитель средств РЭБ получил первый льготный кредит на ₴100 миллионов — Finance.ua
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Производитель средств РЭБ получил первый льготный кредит на ₴100 миллионов

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Украинское предприятие, производящее средства радиоэлектронной борьбы и разведки, получило первый льготный кредит на 100 млн грн по программе поддержки оборонно-промышленного комплекса.
Об этом сообщило Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.
«Украинский банк выдал первый доступный кредит в рамках программы льготного кредитования для производителей ОПК, которую разработал Минстратегпром. Первый кредит получил производитель средств РЭБ и РЭР — 100 млн грн на оборотный капитал на 1 год под 5%», — говорится в сообщении.
По словам министра стратегических отраслей промышленности Германа Сметанина, на следующий год программа доступных кредитов имеет финансирование в размере 500 млн грн.
В министерстве отметили, что получить кредит могут предприятия, которые Минстратегпром определил критически важными для функционирования оборонно-промышленного комплекса в особый период.
Как сообщал Укринформ, по программе поддержки оборонно-промышленного комплекса украинские производители вооружения и военной техники могут получить до 100 млн грн на оборотный капитал до 3 лет или до 500 млн грн на инвестиционные проекты до 5 лет под 5% годовых.
По материалам:
Укрінформ
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