Производитель средств РЭБ получил первый льготный кредит на ₴100 миллионов — Finance.ua

Производитель средств РЭБ получил первый льготный кредит на ₴100 миллионов Сегодня 11:12

Украинское предприятие, производящее средства радиоэлектронной борьбы и разведки, получило первый льготный кредит на 100 млн грн по программе поддержки оборонно-промышленного комплекса.

«Украинский банк выдал первый доступный кредит в рамках программы льготного кредитования для производителей ОПК, которую разработал Минстратегпром. Первый кредит получил производитель средств РЭБ и РЭР — 100 млн грн на оборотный капитал на 1 год под 5%», — говорится в сообщении.

По словам министра стратегических отраслей промышленности Германа Сметанина, на следующий год программа доступных кредитов имеет финансирование в размере 500 млн грн.

В министерстве отметили, что получить кредит могут предприятия, которые Минстратегпром определил критически важными для функционирования оборонно-промышленного комплекса в особый период.

Как сообщал Укринформ, по программе поддержки оборонно-промышленного комплекса украинские производители вооружения и военной техники могут получить до 100 млн грн на оборотный капитал до 3 лет или до 500 млн грн на инвестиционные проекты до 5 лет под 5% годовых.

Укрінформ По материалам:

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