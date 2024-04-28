Производитель сообщил подробности о новой бюджетной Toyota Camry (фото) — Finance.ua

Производитель сообщил подробности о новой бюджетной Toyota Camry (фото) 28.04.2024, 01:02 — Технологии&Авто

Производитель сообщил подробности о новой бюджетной Toyota Camry (фото), Фото: Toyota

Новая Toyota Camry 2024 года представлена ​​официально, а теперь производитель сообщил интересные подробности о модели. Это один из самых дешевых седанов бизнес-класса с достаточно эффектным дизайном.

Об этом пишет Motor1.

Известную японскую модель предлагают с экономичной силовой установкой.

На мировом рынке будет доступен только гибрид Toyota Camry XV80. По информации Motor1, в компании так сделали специально.

Главный инженер проекта Марк Де Джонг (Mark DeJongh) сообщил, что гибридную силовую установку THS 5 (пятое поколение) удалось довести до совершенства.

По его мнению, гибридизация — естественный процесс. И компания разработала эффективный экономичный вариант.

Для мирового рынка модель дебютировала в гибридном исполнении на базе 2,5-литрового бензинового двигателя.

Фото: Toyota

В переднеприводном варианте мощность составляет 228 л.с., с полноприводной трансмиссией — 235 л.с.

Сколько будет стоить авто

В США за новую модель будут просить не менее 29 495 долларов.

Но еще раньше объявили цену Toyota Camry XV80 для китайского рынка — 23 900 долларов.

Традиционно, в КНР машины всегда дешевле из-за низкой стоимости труда, качества материалов и оснастки. К тому же там доступен маломощный бензиновый двигатель.

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Обозреватель По материалам:

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