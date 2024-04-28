Производитель сообщил подробности о новой бюджетной Toyota Camry (фото) — Finance.ua
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Производитель сообщил подробности о новой бюджетной Toyota Camry (фото)

Технологии&Авто
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Производитель сообщил подробности о новой бюджетной Toyota Camry (фото)
Производитель сообщил подробности о новой бюджетной Toyota Camry (фото), Фото: Toyota
Новая Toyota Camry 2024 года представлена ​​официально, а теперь производитель сообщил интересные подробности о модели. Это один из самых дешевых седанов бизнес-класса с достаточно эффектным дизайном.
Об этом пишет Motor1.
Известную японскую модель предлагают с экономичной силовой установкой.
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На мировом рынке будет доступен только гибрид Toyota Camry XV80. По информации Motor1, в компании так сделали специально.
Главный инженер проекта Марк Де Джонг (Mark DeJongh) сообщил, что гибридную силовую установку THS 5 (пятое поколение) удалось довести до совершенства.
По его мнению, гибридизация — естественный процесс. И компания разработала эффективный экономичный вариант.
Для мирового рынка модель дебютировала в гибридном исполнении на базе 2,5-литрового бензинового двигателя.
Фото: Toyota
Фото: Toyota
В переднеприводном варианте мощность составляет 228 л.с., с полноприводной трансмиссией — 235 л.с.

Сколько будет стоить авто

В США за новую модель будут просить не менее 29 495 долларов.
Но еще раньше объявили цену Toyota Camry XV80 для китайского рынка — 23 900 долларов.
Традиционно, в КНР машины всегда дешевле из-за низкой стоимости труда, качества материалов и оснастки. К тому же там доступен маломощный бензиновый двигатель.
Главное во время поездок на авто — ваша безопасность, поэтому советуем не забывать своевременно оформлять обязательную автогражданку. А быстро, удобно и выгодно можно сделать это на Finance.ua. Переходите по ссылке, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО всего за несколько минут.

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По материалам:
Обозреватель
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